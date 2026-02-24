Вокалистката Михаела Алекса и пианистът Сорин Злат: всяка година – на по-високо ниво, с обич и уважение към музиката и към публиката

Михаела Алекса и Сорин Злат са с отношение към музиката, страстно я обичат. Тя се занимава с музика от дете, когато е в първи клас започва да свири на пиано, а от гимназията нататък учи класическо пеене. Сега е солист в театър в Букурещ, като пее оперета, мюзикъл и класически произведения. Въведена е в джаза от Сорин, който прави така, че тя се влюбва в тази музика. Много често са заедно, имат общи проекти и е много щастлива, че споделят сцената. Сорин Злат идва от музикантски род – баща му, дядо му, прадядо му са музиканти, израства заобграден от дете с много джаз и класическа музика. Завършва консерваторията с класически кларинет, а магистратурата му е джаз пиано. През 2012 г. печели първия си конкурс – Международния джаз конкурс в Букурещ. Триото му става носител на Grand Prix и все още е единствената румънска група с награда от конкурса. След това печели отличия в Европа и САЩ. На джаз конкурса в Монако триумфира отново с Голямата награда, но и с Наградата на публиката и Наградата за солист, а през 2015 г. чувства, че е готов за голям конкурс и се явява на най-големия за джаз пианисти в САЩ – в Джаксънвил. И там историята се повтаря – той е първи и все още – единствен – носител на Гран при, който не е от САЩ. „Музиката е първата ми любов.“ – казва Сорин Злат в нашето студио.

Саксофонистът Тони Лакатош и вокалистката Михаела Алекса са солисти на триото на най-известния съвременен румънски пианист Сорин Злат в „Европейски джаз хоризонти“ в In The Mood - Jazz FM

Двамата с Михаела Алекса дават на музиката това, от което тя има нужда – не повече, не по-малко. „Най-важното е да уважаваш музиката, да уважаваш себе си, да обичаш музиката, да обичаш своя инструмент и да се грижиш за него. Важно е всяка година да отиваш едно ниво по-високо като композитор и в цялостното си развитие. Моят пример в живота е Чик Кърия. До самата си смърт той обновяваше нещо – нови композиции, нови стилове и жанрове.“ – споделя Сорин Злат. За Михаела Алекса като вокалист е много важно да уважава невидимия инструмент – гласа: „Защото той е много крехък. И ако не слушаш тялото си, това може да бъде опасно. Трябва да чуваш инструмента си, който е невидим. Много е важно да уважаваш музиката, текста, да познаваш периода, в която е създадено съответното произведение. И след това да направиш песента своя – да вложиш чувства, своя опит – жизнен и музикален. И дори да е позната песен, да я направиш различна. Не е много важно да бъдеш идеален, най-важното е да стигнеш до публиката.“

И двамата пренасят в съвремието класически идеи и правят иновации с тях. „Имам много начини да правя това. Аз се вдъхновявам то великите композитори, от фюжъна през 60-те и 70-те, от комбинрането на традиционен джаз с бибоп, класическа, хип-хоп музика. В моята родина е много популярна фолклорната музика, която може да се съчетае с джаза. И много обичам да правя филмова музика. Харесва ми да прилагам кинематографичния подход към джаза.“ – казва Сорин Злат, чийто нов албум ще има точно такъв кинематографичен характер. Описва го като експлозия от жанрове – класически джаз, класическа музика, фънк. Двамата с Михаела Алекса току-що завършват проект с красиви аранжименти на филмови песни и джаз стандарти за сопрано с бигбенд, симфоничен оркестър и трио – „Джаз и кино“.

Накрая коментираме джаз сцената в Румъния – страна, която се развива не стъпка по стъпка, а скок по скок. „Изненадващо, преди 15 – 20 години джаз сцената не бе толкова голяма. Имаше няколко фестивала, добри, но няколко, и то в големите градове – в Букурещ, Сибиу, Плоещ. Сега всеки град има един или два джаз фестивала. И младото поколение, което сега навлиза в музиката, проявява интерес да учи джаз. Преподавам в Университета по музика в Букурещ и има интерес от много студенти да учат джаз. Бил съм на много джаз фестивали в чужбина. Виждам как Румъния става като западните страни – с много фестивали, с големи имена в програмата. Всеки четвъртък от четири години насам организирам джемсешън в Букурещ в клуб Maduro, а в Плоещ съм лидер на джаз трио, което организира цикъл от концерти. Всеки месец имаве джаз концерт във Филхармонията. Директорът Влад Матеску направи така, че във филхармонията да има джаз отдел.“ – разказва Сорин Злат.

Унгарският саксофонист Тони Лакатош: „От моя гледна точка да преподаваш джаз в истинския смисъл на думата е невъзможно, защото той е 90 % импровизация.“ - Jazz FM

Той е в България със своето трио, като ще свири в In The Mood от 20:30 ч. – на 24 февруари – с Михаела Алекса, а на 25 февруари – със саксофониста Тони Лакатош. Утре инструменталистите ще проведат работилница с младите джаз таланти на България. Входът е свободен. Необходима е предварителна резервация. Проектът се реализира с подкрепата на ЕС по програмата NexGenerationEU, а Jazz FM е медиен партньор.

На снимката: Михаела Алекса, Сорин Злат, организаторът Васил Къркеланов, водещият Светослав Николов