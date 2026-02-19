Саксофонистът Тони Лакатош и вокалистката Михаела Алекса са солисти на триото на най-известния съвременен румънски пианист Сорин Злат в „Европейски джаз хоризонти“ в In The Mood

Най-влиятелният румънски джаз пианист на нашето съвремие – Сорин Злат, идва в България за два концерта от програмата „Европейски джаз хоризонти“ в клуб In The Mood. Със своето трио на 24 февруари той ще бъде с румънската вокалистка Михаела Алекса, а на 25 февруари – с унгарския саксофонист Тони Лакатош. Концертите са с начало в 20:30 ч. Във втория ден четиримата инструменталисти ще проведат майсторски клас за българските джаз таланти. Входът за всички събития е свободен, като за концертите е необходима предварителна резервация, а за работилницата – предварително записване. Проектът е подкрепен от Европейския съюз по програмата NextGenerationEU. Jazz FM е медиен партньор.

Кариерата на Тони Лакатош продължава вече над четири десетилетия. Той е роден в музикално семейство в Будапеща, по-малък брат му е прочутият джаз мануш цигулар Роби Лакатош. Още през 80-те се мести да живее в Германия. Творческата му кариера го води до съвместни изпълнения с Ренди Брекър, Кени Уийлър, Джордж Мраз, Тери Лин Карингтън, Боб Минцър и Майк Стърн. Осъществил е над 280 звукозаписа като лидер и сайдмен. Педагог с голям опит, богатите си знания той предава на млади таланти, като особен интерес за него представлява темата за ансамбловия звук. Другата солистка на триото на Сорин Злат е вокалистката Михаела Алекса. Тя завършва класическо пеене, но обича да твори в областта на джаза.

Сорин Злат е най-яркото име на джаз пианото в Румъния в момента. Потомствен музикант, той и до днес свири с баща си – саксофонистът Сорин Злат – старши. През 2015 г. неговото трио стана първи победител от Румъния в Международния джаз конкурс в Букурещ. Печели и джаз пиано конкурсите в Джаксънвил, Монако и Монтрьо. Сега вече е артист на Ямаха и преподава в Националния университет по музика в Букурещ. Триото му с отчетливо съвременен звук се допълва от още двама музиканти с модерно мислене – басиста Адриан Флаутишту и барабаниста Юлиян Николау. И двамата са възпитаници на музикални училища и след това са завършили Националния университет по музика в Букурещ. Флаутишту е басист на Бигбенда на Румънското национално радио.

Тони Лакатош и Сорин Злат са свирили неведнъж заедно, включително са участвали с общ проект на джаз фестивала в Яфа, Израел, както и в джаз цикъла на Филхармонията на Плоещ, Румъния. „Срещата между дълбокия, зрял и мелодичен глас на саксофона на Тони Лакатош и кинематографичния, ритмичен и модерен език на триото на Сорин Злат рисува жива звукова картина, в която джаз традицията по естествен начин прелива към съвременните търсения. Резултатът е концерт, основан на диалога, спонтанността и свободата на изразяване, в който всеки музикант запазва ярка идентичност, докато същевременно допринася към кохерентното и комуникативно общо музициране – автентично преживяване в съвременния джаз, отворено към аудиторията, ангажиращо я.“ – представят музикантите облика на групата.

Темата на майсторския клас на Тони Лакатош и триото на Сорин Злат на 25 февруари е: „Силата на джаз ансамбъла: лидерство, взаимодействие, звук“. Музикантите ще направят демонстрации, последвани от практически анализ, и ще отговорят на въпросите на участниците. Фокусът ще бъде върху вътрешните динамики в ансамбъла и развитието на колективно музикално мислене. Специален акцент ще бъде поставен върху лидерството, ролята на всеки инструмент в музикалния дискурс, взаимоотношението между солиста и ритъм секцията, комуникацията в реално време, конструирането на групов звук, творческия облик, международната джаз сцена.