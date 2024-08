Видяно, усетено и лично преживяно: книгата на Анита Димитрова „Гръцко синьо“ с обновено и допълнено издание

На прага на месец септември, много подходящ период от годината за пътешествия на юг, разговаряме с Анита Димитрова – журналистка, кинокритик и авторка на „Гръцко синьо“. Първоначално книгата беше издадена през 2021 г., а по-рано тази година излезе в обновено, допълнено и разширено издание. „Гръцко синьо – пътеводител в близкото и непознатото“ (изд. Ciela) ни отвежда както на добре познати, така и на по-малко популярни места в южната ни съседка, все още пощадени от масовия туризъм. „Гръцко синьо“ е добър избор за четене вкъщи и за бягство от дивана към любими или непознати места и също така може да бъде великолепна компания по време на пътешествие или почивка на някой гръцки плаж. Книгата съдържа широк спектър от дестинации и информация. Своята идея за нея Анита Димитрова обобщава накратко с думите: „да няма нищо преписано и всяко нещо, за което пиша да е видяно, усетено и преживяно лично.“ Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу може да прочетете какво разказва още авторката за новото издание на „Гръцко синьо“:

„Причината за това преработено и допълнено издание е нуждата малко или повече от актуализация, защото аз съм журналист и не обичам нещо да не е точно и вярно. То може да е нещо съвсем дребно, но мен такива неща много ме дразнят и в същото време се бяха натрупали нови впечатления. Реших, че вместо да правим допечат с издателството е по-добре да се появи едно по-осъвременено, по-адекватно и по-богато издание, защото разполагах с материал. Всъщност книгата има 8 нови глави, доста нови илюстрации, има нещо, което не успяхме да направим в първото издание – ръчно рисувана карта от художника Дамян Дамянов, на която са нанесени всички точки, които са описани в книгата.

Другата причина да се случи по този начин е, че самата Гърция много се промени през тези три години между първото и второто издание. Тогава си представяхме как едва ли не повече никога няма да пътуваме по този начин, как нещата са се променили завинаги, но след пандемията, когато отново се отвориха границите, стана някакъв бум. Туризмът заля всяка точка, която е притегателна за пътуващите. В един момент разбрах, че освен да води хората до там и да ги информира къде и какво могат да очакват, всъщност искам тази книга да има и друга роля и тя е да им покаже места и неща, които още не са завладени от туризма напълно, още не са се променили, които носят усещането за начин на живот, който вече трудно могат да открият не само по популярните дестинации, а изобщо в града, в държавата, където живеят, така че с времето на мен самата започнаха да ми стават по-интересни местата, до които се стига трудно, местата, които не са тривиални, местата, които изискват усилия, за да ги посетиш и в същото време те ми носеха най-голямо удовлетворение. Надявам се да запалят и читателите.“

Как се отразява масовият туризъм на Гърция, кои са местата в южната ни съседка, на които Анита Димитрова обича да се връща, как изучаването на гръцки език ще ѝ помогне да навлезе още по-дълбоко в опознаването на гръцката култура – това са част от темите в интервюто, което авторката на „Гръцко синьо“ даде за Jazz FM радио.

Снимка: Антон Кръстев от Creative Visual Solutions