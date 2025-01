Карън Соуза е специален участник в концерта на Васил Петров за неговите 30 години на сцената: да срещнеш някой, който обича музиката толкова силно, колкото теб…

„Любовта ми към музиката е по рождение. Целият ми живот е музика, обсебена съм от нея.“ – казва Карън Соуза в студиото на Jazz FM. Тя ни гостува часове преди да излезе на сцената на Зала 1 на НДК като един от специалните участници за концерта, който Васил Петров посвещава на своите 30 години в музиката. Концертът е на 21 януари от 20 ч. Jazz FM е медиен партньор.

Карън Соуза записва вече 20 години, а сега е и продуцент. „Харесвам много жанрове – блус, джаз, боса нова, болеро, танго. Съчетанието помежду им е много хубаво. Светът има нужда от любов. Обичам да правя песни, които изразяват силни чувства, за да ги изпитат хората.“

Снимка: Светослав Николов

Двамата с Васил Петров пеят в дует за първи път през юли. „Беше прекрасно. Когато срещнеш някой, обичащ музиката толкова силно, колкото теб, да работите заедно е прекрасно. Той е фантастичен и съм много щастлива да съм тук!“

Остава изненада песента, която двамата ще изпълнят на концерта на 21 януари. Самата Карън Соуза ще открие музикалната вечер с няколко песни. „Не съм учила музика, за тя е чувство. Когато я усещам, тогава я изпълнявам. Ето и завчера, точно преди да заспя, слушах музика и осъзнах, че много искам да изпея една песен от 50-те на добре познат италиански артист. Така се случва – слушам музика, казвам си, че тази песен мога да я направя свежа в днешно време, да ѝ дам нов облик, с който да я представя на хората. Така тя получава нов живот днес.“ – споделя своя артистичен подход Карън Соуза.

Другите специални гости в концерта на Васил Петров са Хилда Казасян, Мария Илиева, Зорница Иларионова, Теодосий Спасов. Билети се продават в мрежата на Eventim, в Купи билети и в Билетния център на НДК онлайн и на място.