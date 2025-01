Проф. Иван Газдов дава път на възторга и радостта в новата си изложба, наречена „Добра вибрация“

През последните няколко години проф. Иван Газдов празнува имения си ден с изложби в галерия „Арте“. Новата експозиция, наречена „Добра вибрация“, включва графичната серия „Дъжд“ и цикъл скулптури и релефи от гипс, които се показват за първи път. Сред изненадите в изложбата е специалният гост Капка Кънева, която в интервю за Jazz FM проф. Иван Газдов определя като „много даровита художничка“, а eмоциите по време на подготовката на своите произведения описва така: „Възторг, възхищение по време на работата, високо ниво на радост, което не може да бъде разказано с думи.“ „Добра вибрация“ може да разгледате до 21 януари в столичната галерия „Арте“ с адрес ул. „Бузлуджа“ 31.

Интервюто на Таня Иванова с проф. Иван Газдов може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу да прочетете акценти от разговора в предаването „Следобедни импровизации“.



„Добрата вибрация или добри вибрации в множествено число се оказа в края на краищата толкова дълбоко и сложно заглавие, че чак ме притесни. Първоначално беше измислено от мен с най-добри чувства заради тези вибрации, които аз имах, когато правех произведенията на тема „Дъжд“. Това е една съвършено нова серия, едно внезапно изпълнение миналата година. Аз се радвам, че се получи нещо различно от графикатурата, защото по едно време се бях замислил дали само това остава да върша.“

„Известно е, че всички сме вибрация – целият свят и ние сме една вибрация. Разбира се, има добри вибрации и не чак толкова добри. Добри вибрации има в диапазона на това да изпиеш чаша чай, чаша боза, да погледаш мач, но има и други вибрации, които се осъществяват в един много по-различен диапазон. В случая – диапазонът на изкуството. Тези автори – не само художници, а писатели, поети действат в една позиция на акордьори. Те се опитват да акордират със своите работи добрите вибрации във всички хора – зрители, слушатели и т.н. От тази гледна точка нещата доста се усложняват, защото интелигентността у човека е донякъде предопределена, но културата не е, няма природно културни хора. Културата е придобита и към това придобиване се стремят тези автори, които предлагат добри вибрации.“

„Дъждът е нещо много важно. Той е всъщност част от жизнения цикъл. В графиките има такова нещо – човекът, който ги гледа да бъде предразположен към точно тези неща – стихията на дъжда; тънките, остри, мокри струи; локвите, които се получават; светкавицата, водата, която се разплисква на капчици, също така тихото шумолене на дъжда в есенната гора. Безкрайни са вариантите на удоволствие от работата с една такава тема.“

„Капка Кънева е много даровита художничка. Тя премина от хоризонтално, плоско рисуване към обемни обекти. От тях премина към прибавяне на светлината. Сега очаквам да премине към въздуха и земята и от нея да стане един божествен артист. Нейната работа е толкова сложна и естетична, че не подлежи на такива малки определения, макар и шеговити, но аз я поканих заради това ѝ качество, което е много рядко при художниците – желанието, възможността и шанса да има непрестанен напредък.“



Хартиен портрет на проф. Иван Газдов, направен от талантливата Капка Кънева

Изложбата „Добра вибрации“ е първата проява от поредица събития по случай 80-та годишнина на проф. Иван Газдов. Следващото му представяне ще бъде с плакати в Националната художествена академия, а до края на годината предстоят още изненади за почитателите на изкуството на големия художник.