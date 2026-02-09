Ондрей Штверачек преди концертите на квартета му и работилницата в In The Mood: „Хората, които не разбират това, което свирим, чувстват енергията, идваща от групата.“

С идеята да представи на българската аудитория творчеството на артисти от Централна и Източна Европа и да запознае с техните подходи младите таланти на страната ни клуб In The Mood започва поредица от концерти и работилници „Европейски джаз хоризонти“. „Нашата цел е не само да имаме уютно и прекрасно място за общуване с музиката. Още от самото начало планирахме In The Mood да е културен център, който прави мостове между изкуства и творци. Това е първият ни по-голям проект в тази посока. Искаме да запознаем нашата вярна публика и нашите прекрасни музиканти, особено от по-младото поколение, с изключително стойностни и интересни творци от Централна и Източна Европа. Те са по-популярни в Западна Европа и в САЩ. Българите дълги години бяхме обърнати с любопитство доста по́ на запад. Колкото повече срещи от различни места по света се осъществяват и се създават нови проекти, толкова повече се обогатява музиката.“ – коментира по Jazz FM Васил Къркеланов. „Къркеланов студио“ е бенефициент по проекта, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз по механизма NextGenerationEU. Партньор е Art Live. Jazz FM е медиен партньор.

Първи участник в „Европейски джаз хоризонти“ е чешкият саксофонист Ондрей Штверачек. Той е вдъхновен за музиката от Джон Колтрейн. Чува го за първи път, когато е на 15-годишна възраст и в този момент решава да свири на саксофон. „Един от първите албуми, които слушах, бе Blue Train на Джон Колтрейн. От тогава съм влюбен в неговата музика. Изкупил съм всичките му албуми, слушам го през цялото време и се опитвам да се уча от свиренето му.“ – разказа той по Jazz FM. Започва с транскрипции на пиеси от Blue Train. Първоначално му е трудно, но достига високо ниво след много упражнения. „Бях изумен от неговия тон и от фразирането му, от бързината, с която свири.“ Другите му влияния идват от Майкъл Брекър, Джо Ловано, Чарли Паркър, Боб Бърг, Бен Уебстър.

На какво ни учат те за развитието на джаза? „Джон Колтрейн идва от бибопа, харесвал е Чарли Паркър и го е имитирал. След това се е опитвал да намери други музикални линии и да измисли нови хармонии. Изпробвал е всички възможности, тъй като е свирил непрестанно. Не е слушал само джаз, но и класическа музика, фолклор, индийска и китайска музика. В по-късния му период, през 60-те, в изпълненията на неговия известен квартет можете да чуете много влияния от музиката на Индия и на Китай, пентатоники, хексатоники, свободен джаз. Той е свирил абсолютно всичко. Дошъл е от бибопа и е създал нещо ново, което след това е вдъхновило всички.“ Когато започва да слуша Колтрейн, осъзнава, че иска да се посвети на музиката. „Разбрах, че това е, което искам да правя. Той резонира с мен, с душата ми. От тук развих своята страст към музиката. Ако музикантът не изпитва страст към това, което създава, то тогава свиренето няма как да бъде истинско.“

Ондрей Штверачек създава своето трио, когато е на 22 години, заживява в Прага и започва да свири с местни музиканти. На 27 години е в бигбендове, като този на Чешкото радио с диригент Густав Бром, на Матуш Якабчич, Европейския джаз оркестър, воден от германския саксофонист Уве Блат, който му става и ментор. Първия си албум записва през 2010 г. Дискът получава номинацията за най-добър джаз албум в Чехия. В квартета му са пианистът Клаудиус Ковач, почитател на Маккой Тайнър, чешкият контрабасист Томаш Барош, с когото свири вече 25 години, а на барабаните е Джеси Симпсън. „Той е американец, който за мое щастие се премести да живее в Чехия, тъй като се ожени тук. Заедно сме от две години. Свири като Eлвин Джоунс. Това е звукът, който чакам цял живот.“

Концертите на Штверачек с неговото трио са на 9 и на 10 февруари от 20:30 ч. Във втория ден от 15 ч. той ще проведе майсторски клас с тема импровизацията. „Трябва много да се упражнявате, постоянно да свирите гамите по всякакъв начин, който можете са си представяте.“ – казва той за пътя към изграждането на умения като импровизатор.

Джаз сцената в Чехия той описва като трудна, с малко публика за този жанр, и то – повече насочена към класическото и традиционното звучене. „Но дори хората, които не разбират това, което свирим, чувстват енергията, идваща от групата. Това е най-важното.“ – казва Ондрей Штверачек за въздействието на квартета му върху публиката.

Входът есвободен, за концертите е необходима предварителна резервация, а за майсторския клас – предварително записване.