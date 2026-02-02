Инструменталисти от Чехия, Румъния, Италия, Словения, Гърция и България в поредицата „Европейски хоризонти“ в In The Mood. Първи ще свири квартетът на саксофониста Ондрей Штверачек

Водещи имена от съвременната европейска джаз сцена гостуват на клуб In The Mood в поредицата „Европейски хоризонти“. Инструменталисти от Чехия, Румъния, Италия, Словения, Гърция и България ще изнасят по два концерта при свободен вход и ще водят безплатни майсторски класове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС по механизма NextGenerationEU. Jazz FM е медиен партньор.

Първи се представя квартетът на чешкия тенор саксофонист Ондрей Штверачек. Концертите са на 9 и 10 февруари от 20:30 ч., а майсторският клас е на 10 февруари от 15 ч., като той е отворен както за професионални музиканти, така и за любители и студенти.

В квартета на Ондрей Штверачек са музиканти от три националности. Чешкият саксофонист свири със словашкия пианист Клаудиус Ковач, чешкия контрабасист Томаш Барош и американския барабанист Джеси Симпсън. Акцент на програмата им е честването на 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Двете основни теми на майсторския клас ще бъдат съвременна джаз импровизация и пентатоники и хексатоники като инструмент в модерната джаз импровизация.

В своя пост-Колтрейн боп Штверачек е силно повлиян от характерния стил на импровизиране на легендата – да свири изключително кратки ноти в бърза последователност от най-ниския до най-високия регистър, за който през 1958 г. списанието DownBeat изковава термина Sheets of Sound (пластове звук). Критиката отбелязва за Штверачек умението му да свири сложни хармонии и размери в бързо темпо. Музикалният журналист Лубомир Доружка пише за саксофониста: „За разлика от широко разпространената у дома версия на по-скромната и донякъде мечтателна композиционна и звукова школа, свързана със знаменития лейбъл ECM, Штверaчек носи истински взрив от енергия и вълнение. Над всичко витае бунтарският идеал на Джон Колтрейн, но Штверaчек изброява почти седем реда творчески личности, които са го вдъхновявали – от суинг до съвременен джаз. И това се усеща в свиренето му.“

Още като тийнейджър Штверачек печели награда за най-добър солист на националния конкурс за бигбендове в Чехия. Завършва Консерваторията „Ярослав Йежек“ в Прага и бързо се утвърждава като водеща фигура на чешката и централноевропейската джаз сцена. Финалист е на провеждания в Белгия International Jazz Contest Hoeilaart (на който през 80-те награда печелят Антони Дончев и Христо Йоцов със своята „Акустична версия“) и от 2006 г. е член на Бигбенд на Чешкото радио, воден от Густав Бром. Той свири и в бигбенда на Матуш Якабчич. През годините е записвал с Джери Бергонци, Джордж Мраз, Джо Ловано, New York Voices, Роберта Гамбарини, Пуджи Бел и много други. Албумът му What’s Outside, музика от който ще чуем и на концерта, е номиниран за престижната чешка награда „Андeл“. Ще прозвучат и произведения от друг албум на Штверачек – The Form.

Членовете на неговия квартет са открояващи се музиканти. Словашкият пианист Клаудиус Ковач е носител на награда от Radio Head Awards, както и на отличието „Джазмен на годината“ на името на тромпетиста Ладислав Мартоник, присъждано от Словашката джаз асоциация. Чешкият контрабасист Томаш Барош е вдъхновен за музиката от баща си – известния тромпетист Юлиус Барош. Започва да свири на контрабас на 12-годишна възраст, а само две години по-късно се сдобива с първото си отличие – първо място в национален конкурс по класическа музика в Трутнов. Докато следва в пражката консерватория, печели наградата „Солист на годината“ на конкурса Junior Jazz в Усти над Лабем. Също като лидера на формацията дълги години е член на Бигбенда на Чешкото радио, воден от Густав Бром. Сред музикантите, с които е свирил, е Бени Голсън. Американският барабанист и пианист от Калифорния Джеси Симпсън е ученик на легендарния барабанист на орган триото на Джими Смит Доналд „Duck“ Бейли, а след това завършва Manhattan School of Music. Свирил е с Джо Ловано и Джон Абъркромби, а от 2022 г. живее в Чехия и концертира активно из Европа.

Следващите концерти от поредицата са на:

- триото на румънския пианист Сорин Злат (носител на Гран при от Международния джаз конкурс в Букурещ) на 24 и 25 февруари с гост-артисти – унгарския саксофонист със световна кариера Тони Лакатош и румънската джаз певица Михаела Алекса,

- триото на италианския барабанист Паоло Викари (който свири с Джанис Сийгъл и Ярон Гершовски в In The Mood миналата година и впечатли с уменията си) на 28 февруари и 1 март,

- българския барабанист Мартин Хафизи (творящ основно в Нидерландия) с Herak-Bulatkin квартет на 11 и 12 март,

- триото на словенския пианист Марко Чурнчец на 18 март,

- гръцката формация Human Touch (любима на Милчо Левиев) на 26 и 27 март, която ще представи музиката си и във виненото имение „Драгомир“ на 28 март.

Поради бутиковия формат на клуба е необходима предварителна резервация за концертите и записване за участие в майсторския клас на телефон +359 884 259 509. Резервацията гарантира запазена маса със седящи места и включва предплатена минимална консумация от бара на стойност 25 евро на човек, използваема по време на вечерта.