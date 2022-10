Мейси Грей в навечерието на концерта си в България: „В момента няма нито една причина да не продължавам напред“

С най-големите си хитове и музика от предстоящ албум Мейси Грей идва отново в България. Звездата й изгря през 1999 г. още с една от първите й песни – I Try, която досега има близо 66 милиона гледания в YouTube. От тогава певицата и автор на песни е в сърцата на своите фенове. Както и те в нейното. „Много уважавам почитателите си, ценя ги. Приемам с благодарност това, че те идват на моите концерти, поласкана съм, че харесват моите песни. Така че, когато изляза на сцената, искам да ги направя щастливи, както щастлива ме правят те.“ – каза Мейси Грей в интервю за Jazz FM. За концерта тя обеща отново силна емоция за публиката във взаимно преживяване: „Ще пеем, ще танцуваме, ще е невероятно!“

Новата среща с Мейси Грей на живо у нас е на 26 октомври от 20 ч. в Зала 1 на НДК по покана на BGTSC и е част от нейното световно турне The Reset Tour с новата й група The California Jet Club. Jazz FM е медиен партньор. Концерта ще открие Рут Колева със своята група. Билети се продават в мрежата на Eventim.

Новата Ви песен Every Night е за живота като благословия, за всеки ден като дар. Тя е за преодоляването, за продължаването напред – през цялото време и безспир. Какво Ви вдъхнови за нея и с какви чувства се обръщате към публиката?

Мисля, че го казахте по-добре, отколкото аз бих могла. Точно това е. Песента е за достигането до нови върхове, за това да ставаш все по-добър и да правиш неща, които не си правил досега.

Какво лично на Вас Ви дава сили, какво Ви кара да продължавате?

Харесвам себе си, харесвам живота, харесвам това, което правя. Имам семейство, много добри приятели. Няма нито една причина да не продължавам напред. Поне в момента.

Харесвате живота, харесвате и слушателите си и винаги ги подкрепяте – почувствах това още откакто чух I Try. Това от тогава не се е променило. Какво е чувството Ви към публиката, което Ви кара да сте така подкрепяща в отношението си към нея?

Много уважавам почитателите си, ценя ги. Приемам с благодарност това, че те идват на моите концерти, поласкана съм, че харесват моите песни. Така че, когато изляза на сцената, искам да им кажа всичко това, искам да ги направя щастливи, както щастлива ме правят те. Уважавам публиката. Чувствам се поласкана, че хората идват да гледат нашите концерти.

Вие ни правите много щастливи и всеки път е чест да слушаме Вашата музика, особено вълнуващо е на живо. Като се върнем съвсем към самото начало – какво бихте отличили като особено скъпоценно в живота си с музиката?

Благодарна съм. Знам, че мнозина биха искали да имат възможностите, които аз съм имала, и да направят това, което аз направих. Благодарна съм, че по някаква причина Бог ме избра и се стремя да направя възможно най-доброто, да дам възможно най-много. Всичко това е скъпоценно. Не бих могла да... Оплаквам се, разбира се, но не би трябвало. Разбирам какъв късмет имам. Правила съм много грешки, купища грешки. Но съм направила много неща, които мнозина други не са. Тази мисъл ме крепи и се опитвам да бъда максимално мила в живота, да давам възможно най-много на света.

Продължавате напред и ние с Вас.

Благодаря!

Разкажете ни за надеждите си и мечтите си за музиката.

Има още много неща, които искам да направя. Но съм научила, че се случва това, което ти работиш да се случи. Може по цял ден да мечтаеш и да се надяваш, но се реализира това, в което вложиш времето, енергията, мисълта си, върху което се фокусираш, по което работиш. Когато излезе албумът, ще седна да помисля и да реша какво да правя нататък. Все още не знам коя ще е следващата ми голяма крачка. Ще се снимам в няколко филма до края на годината и в началото на следващата. Но не съм по плановете. Ако някой ме пита къде се виждам след пет години, ще отговоря, че нямам никаква представа. Но работя. И когато измисля, ще ви кажа.

Отново ще Ви слушаме на живо в България. Каква е програмата на концерта, какво ще представлява той?

Ще е нещо голямо, ще се забавляваме, ще празнуваме. Ще си прекараме страхотно! В тази една нощ ще бъдем заедно и ще си направим парти. Ще пеем, ще танцуваме, ще е невероятно!

Ще обичаме живота и ще ви благодарим за музиката. Благодаря, че ни вдъхновявате през цялото време и, моля ви, продължавайте да го правите!

Благодаря и аз!

Мейси Грей пред Jazz FM през 2012 г.: „Предпочитам да правя нещата, както ми хрумват, както ги чувствам.“

