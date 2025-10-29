Изявената италианска костюмографка Даниела Чанчо: „Костюмът е средство между креативността и конкретността, между видимото и невидимото.“

В ефира на Jazz FM ви срещаме с изявената италианска дизайнерка на костюми Даниела Чанчо. През септември тя беше у нас за участие в моден форум, а сега гостуваше на кино-литературния фестивал Cinelibri, където изнесе майсторски клас в програмата на международния форум BOB (Based-On-Books).

Даниела Чанчо работи в киното, телевизията, театъра, операта, балета и рекламата през последните 30 г. Тя е проектирала костюми за многобройни престижни филмови продукции, сред които „Великата красота“ на Паоло Сорентино, „Остатъкът от нищото“ на Антониета Де Лило, „Марадона, Божията ръка“ на Марко Ризи. Била е в екипа, създал костюмите на третия филм от поредицата „Мисията невъзможна“. Сред многобройните ѝ престижни отличия са две награди „Давид на Донатело“.

„Нашата работа изисква постоянно учене и изследвания, които се правят по отношение на конкретната епоха, но и проучвания за емоционалността на персонажа, по който работим. Костюмът се превръща в средство между креативността и конкретността, между видимото и невидимото и така един двуизмерен човек става триизмерен.“ – разкрива Даниела Чанчо в ефира на Jazz FM и продължава: „Вярвам, че любопитството е основен елемент, за да се върши добре моята работа. Обожавам да наблюдавам хората. Това е упражнение, което карам да правят записалите се студенти в моите курсове. Показвам им изображения и ги питам: „Според вас този човек с какво се занимава?“. И след това излизат много интересни неща.“



На снимката: преводачката Теодора Батилова, Даниела Чанчо (в средата) и водещата Таня Иванова

Цялото интервю на Таня Иванова с Даниела Чанчо може да чуете чрез плейъра под основната снимка. За превода изказваме благодарности на Теодора Батилова от Посолството на Италия. Даниела Чанчо е у нас с подкрепата на Посолството на Италия в България и Италианския културен институт в София.

Автор на снимките: Николай Лазаров