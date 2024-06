Испанската джаз звезда Карме Канела пее на „Jazz под звездите на Деветашкото плато“: „Искам да дам на слушателите цялото си сърце“

Испанската джаз звезда Карме Канела идва за първи концерт в България. Тя ще пее с пианиста си Жоан Мунне на фестивала „Jazz под звездите на Деветашкото плато“. Забележителното ѝ майсторството идва от нейното разбиране за музиката. „Всяка песен е цяла вселена.“ – казва тя в интервю по Jazz FM.

Към изпълненията на Карме Канела и Жоан Мунне във втората част на сета им ще се присъединят и български музиканти. Макар да е за първи път в България, вокалистката има силна връзка със страната ни чрез своя студент в Консерваторията в Барселона Петър Терзиев. Син на създателите на „Jazz под звездите на Деветашкото плато“, той е на тази сцена още от дете, а сега ще има честта да музицира със своята преподавателка по вокално майсторство. Карме Канела определя Петър Терзиев като най-добрия ученик, който някога е имала. „А той е все още само в началото на кариерата си. Така че дори не можем да си представим докъде ще стигне!“ – очаква тя неговите още по-големи постижения в бъдеще.

На въпроса ми когато запее какво иска да даде на слушателя от сърцето си, Карме Канела отговори със своето силно чувства към музиката: „Опитвам се да дам цялото си сърце!“

„Jazz под звездите на Деветашкото плато“ се организира от сдружение „Деветашко плато“ с председател Ива Таралежкова, с подкрепата на Министерството на културата, на общините Севлиево, Летница и Ловеч, както и на частни дарители. Музикален ръководител на фестивала е Венцислав Благоев. Jazz FM е медиен партньор. През тази година фестивалът се провежда от 28 до 30 юни, а с пълната програма можете да се запознаете тук:

Когато слушам Вашите песни, мисля за същността на пеенето. В какво е изкуството на песента?

Изкуството на песента е в мелодията и в текста. Хармонията дава текстурата, но ако мелодията и текстът са достатъчно стабилни – това е достатъчно. Много харесвам народните песни с мелодии, които можеш да запееш без хармония. Говоря конкретно за фолклора.

А що се отнася до емоциите? Когато запеете, какво искате да дадете на слушателя от сърцето си?

Опитвам се да дам цялото си сърце. Интересен ми е процесът на опознаване на песента с нейните мелодия и текст. Първо вниквам в песента, оставям се тя да ме развълнува. И след това се опитвам да съм честна, да вложа в нея истина от себе си – цялата истина, ако песента много ми е харесала. Преди да изпея една песен, я слушам много внимателно. Когато се влюбя, започвам да мисля върху нея и да разсъждавам. Накрая понякога установявам, че не мога да изпея дадена песен. Това е като дреха – мериш я и е възможно да не ти стане или да не ти отива. Но първо се опитвам да опозная песента и да я изуча в дълбочина, за да я направя лесна за възприемане от слушателя.

Вие сте и вокален педагог. Моля ви да ни кажете за преподавателския си подход. Какво слагате в основата на работата си с младите вокалисти?

Много неща. Първо – казвам им, че песента разказва една история. Тя има много различни елементи – трябва да изработиш мелодията, интонацията, да я разположиш в тоналността. Ако искаш да изпееш една песен, трябва да познаваш добре и хармонията. И след това, разбира се, или по-скоро е на първо място – текстът. Певците притежават силата на словото. Всяка песен е цяла вселена. В работата по една песен има много технически детайли. Един от акцентите е историята, която песента разказва. Друг е емоционалното ѝ въздействие. Всичко се свежда до чувството, което предаваш на слушателя.

Българинът Петър Терзиев е Ваш студент. Какво видяхте в него, което много оценихте, по отношение на подхода му към музиката?

Петър е един от най-добрите студенти, които някога съм имала. Той е прекрасен човек, което е много важно. Той е най-добрият студент при нас в момента. Петър говори свободно испански, това е невероятно. Имате много добър певец и музикант. А той е все още само в началото на кариерата си. Така че дори не можем да си представим докъде ще стигне! Той е много, много, много добър музикант.

Очакваме с нетърпение да Ви чуем на живо в България. Разкажете ни за дуото, с което идвате.

Дуото е с Жоан Мунне на пианото. Той ми е приятел в музиката и в живота. Музикалната си кариера развих с него. Той е един от най-важните музиканти в живота ми. Много съм щастлива, че идвам в България с него, защото усещам, че в страната ви ще се чувствам като у дома. Жуан е един от най-добрите музиканти в Испания. Той е много щедър, познава по-добре от когото и да е моя начин на пеене. Той ми е като брат. Изключително съм му благодарна за всичко!