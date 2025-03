Фрида Кало и Кете Колвиц от Guerrilla Girls: „Надяваме се тази изложба да отведе хората към протестното изкуство.“

Преди дни в Квадрат 500 беше открита ретроспективната изложба на Guerrilla Girls, наречена „Изкуството да си непослушна“. Световноизвестният творчески колектив гостува за първи път у нас по покана на Български фонд за жените, а изложбата е част от многогодишния проект на БФЖ „Фонд за артистични проекти на жени“. Събитието продължава до 8 юни.

Фрида Кало и Кете Колвиц - две от създателките на Guerrilla Girls, които представят себе си с творчески псевдоними, гостуваха в ефира на Jazz FM, за да разкажат за своя подход и за промяната, която техният активизъм постига вече 4 десетилетия. „Надяваме се тази изложба да отведе хората към протестното изкуство.“ – обясни Кете Колвиц, а Фрида Кало посочи: „Много сме щастливи, че сме В България. Знаем, че тук феминизмът е жив и се справя добре в цяла Източна Европа. Срещнахме върховни жени, силни, непреклонни, които участват в културните процеси и създават култура. Ще оставим на българските жени в сегашното ви правителство специален подарък.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Фрида Кало и Кете Колвиц от Guerrilla Girls може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу да прочетете акценти от разговора. Преводът е на Светослав Николов.

„В САЩ сега имаме криза за критическото мислене, което вече не се преподава в училище, отсъства от духа в учебните заведения. Затова много ученици и хора от всякакви възрасти не могат да правят преценка на това, което се случва в нашата среда. Те чуват само най-силния глас, който заглушава всички останали. Ние се опитваме да говорим на всеки един, включително и на престъпниците и да им показваме факти отвъд зрелищните заглавия и образи. Виждаме, че това помага. Не им казваме, че нещо е добро или лошо, а какво е лошо, защо то е лошо и как може да го преодолеем. Разбира се, не можем да мислим и да разсъждаваме вместо хората, но ние се опитваме да им помогнем да осмислят онова, което се случва. Посочваме им фактите и истината, без да настояваме непременно да се съгласят с нас.“ – Фрида Кало

„И двете живеем в култура, която е резултат от революция. В американската история има много промени, при които сме запазили чувството за демокрация – гражданска война, революция, пак гражданска война, профсъюзното движение, след това Движението за правата на жените и Движението за граждански права. През цялото време демокрацията е налице. Ние се променяме, но това е типично за САЩ. Идват хора отвън, имигранти, които носят промяната, така че в нашата природа е да наблюдаваме тези промени и да не приемаме онова, което смятаме, че е несправедливо. Ние сме нация, в която хората управляват хора, не сме имали крал и се надяваме да нямаме, нямаме император и се надяваме да нямаме, но скоро може да имаме тиранин. Затова, когато видим несправедливост, ние не можем да живеем с нея. – Фрида Кало

„Ние сме на такава възраст, че сме отраснали сред протести. Още преди да стана на 10-11 г. съм участвала в протести за граждански права, в протести срещу войната във Виетнам, така че да съм активист, за мен е начин на живот и за много хора като мен. Дори са ме изхвърляли от колежа за участие в демонстрация, така че това е част от нашето изграждане.“ – Кете Колвиц

„Не можем да приемем тиранията, авторитаризма и ако искаме да запазим своята демократична система, трябва да се борим за нея.“ – Фрида Кало

„Нещо, което трябва да разберем, е, че можем да направим промяната по нашия си начин. Ние, Guerrilla Girls, го правим през хумора и други техники, които работят, но това не означава, че не ходим на демонстрации, на протести, не се присъединяваме към други групи хора и не ги подкрепяме. Важно е да показваме истината за това, което се случва и това трябва да се прави през цялото време. Не може с един протест или един плакат да промениш света. Това става с течение на времето и изисква много работа. Изкуството и културата винаги за добро или зло са имали политическо значение или да подкрепят, или да атакуват управлението. Когато се запознаете с историята на света или световната култура, ще видите, че това винаги е било така и сега не е по-различно.“ – Кете Колвиц

„Мисля, че състоянието в света е отчайващо. Нещата, за които хората са умирали преди нас, за да не се повтарят повече, днес отново са част от нашето ежедневие. В момента бутаме един камък нагоре по хълма и трябва да продължим малко по малко – това е, което ние, Guerrilla Girls, се опитваме да правим и сме щастливи, че има хора като вас, хора по целия свят, които ни подкрепят. Разбира се, това няма как да стане лесно. Всичко е въпрос на две крачки напред, една назад, нови две напред и така е вече 40 години при нас. Опитваме се да променим съзнанието на хората стъпка по стъпка, но ни се иска да бяхме стигнали по-далеч.“ – Кете Колвиц

„В нашата страна в момента преминаваме през много труден момент. На прага сме на една промяна за добро или зло и зависи от нас да направим така, че да не изгубим своята демокрация, нашите права и върховенството на закона, което е атакувано. Каквото и да стане, както и да се променят законите, трябва да защитим културата и своето общество и трябва да направим така, че законите да не се намесват в нашия личен живот.“ – Фрида Кало

Снимките са от фейсбук страницата на Български фонд за жените и документират откриването на изложбата на 6 март и лекцията, провела се на следващия ден