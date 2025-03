Изкуството да си непослушна: Guerrilla Girls гостуват за първи път в България

Български фонд за жените, в партньорство с Националната галерия, има удоволствието да представи първата изложба на световноизвестния артистичен колектив Guerrilla Girls в България. Под заглавието The Art of Behaving Badly („Изкуството да си непослушна“), ретроспективата включва най-значимите творби на групата, сред които и легендарния плакат „Трябва ли жените да са голи, за да влязат в музея „Метрополитън“?“, който провокира публиката през 1989 г., с пояснението, че по-малко от 5% от художниците в частта за модерно изкуство са жени, но 85% от голите тела са женски.

Изложбата на Guerrilla Girls ще бъде открита на 6 март 2024 г. в Квадрат 500 и е част от многогодишния проект на Български фонд за жените „Фонд за артистични проекти на жени“. Повече за събитието в ефира на Jazz FM разговаряме с Гергана Куцева - кодиректор на Български фонд за жените и Росена Иванова - куратор на изложбата. Интервюто на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

През следващите три месеца зрителите ще могат да видят емблематични плакати, видеа, инсталации, част от постоянните колекции на най-значимите музеи в света (МоМА, Тейт Модърн, Център „Жорж Помпиду“), както и изцяло ново авторско произведение, вдъхновено от българския контекст. Изложбата ще проследи 40-годишната история на Guerrilla Girls – от създаването им през 80-те години на XX век в Ню Йорк до днешните им интервенции, лекции и пърформанси, които отправят критика към неравенството в изкуството, културата и обществото. С изложбата в София българската публика ще има възможност да се докосне до техния новаторски подход, съчетаващ изкуство, хумор и социална критика.

На 7 март, ден след официалното откриване, две от основателките на Guerrilla Girls – известни с псевдонимите Фрида Кало и Кете Колвиц – ще изнесат публична лекция на живо в пространството на Националната галерия. Перформативната лекция е жанр, предпочитан и развиван от колектива, а събитието в Квадрат 500 по повод първото им пристигане в България, символично свързва софийската сцена с Ню Йорк, Лондон, Париж и Виена.

Изложбата „Изкуството да си непослушна“ продължава до 8 юни в Национална галерия, Квадрат 500 и е организирана от Български фонд за жените.

За Guerrilla Girls

Guerrilla Girls е анонимна артистична група, основана в Ню Йорк през 1985 г., след акция, която критикува политиките на Музея за модерно изкуство (MoMA). Групата насочва вниманието си към неравенството между половете и расите в артистичната общност и обществото като цяло. Чрез плакати, книги, билбордове, лекции, интервюта, публични изяви и дигитални интервенции Guerrilla Girls разобличават неравенствата, дискриминацията, корупцията и конфликтите на интереси в артистичните институции.

Guerrilla Girls често използват хумор, за да направят сериозните си послания по-достъпни и въздействащи. Художничките са известни със своите „партизански“ тактики – като разлепване на плакати или организиране на неочаквани изложби, които провокират диалог и привличат вниманието към социални проблеми.

Анонимността на членовете на Guerrilla Girls е ключова за тяхната идентичност. Те носят маски на горили, които символизират тяхната борба, За да осигурят индивидуалност в публичните си изяви, членовете използват псевдоними, вдъхновени от имената на известни художнички, писателки и активистки като Фрида Кало, Кете Колвиц и Гъртруд Стайн.

През годините Guerrilla Girls са се превърнали в едни от най-влиятелните артистки-активистки в световен мащаб, като тяхната работа продължава да поставя въпроси за равенството, справедливостта и прозрачността в изкуството и културата.