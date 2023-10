Франческа Тандои преди концерта си на Plovdiv Jazz Fest: „Искам да вдъхновявам хората с музиката си, искам те да мечтаят и да са щастливи с нея“

Италианската композиторка, пианистка и вокалистка Франческа Тандои стъпва на традицията на класическия джаз, приобщава към него Северноевропейски влияния и създава оригинална музика в собствен стил с една цел – да направи така, че хората да мечтаят и да са щастливи с нея. На Plovdiv Jazz Fest Франческа Тандои ще свири в заключителната вечер на 29 октомври преди концерта на Джоуи Калдерацо със специалното участие на Мигел Зенон.

В навечерието на първия концерт на Франческа Тандои в България ви срещаме с нея.

Отправяте свеж и романтичен поглед към традицията на класическия джаз, показвате колко е прекрасна, колко е красив и нежен джазът. Моля Ви, споделете своя подход към музиката и любовта си към джаза, който намира израз във Вашия начин на поднасяне.

Винаги съм обичала джаза от много отдавна, от детските си години. По случайност чух джаз запис, когато бях на 5 – 6-годишна възраст и винаги съм го намирала за фантастичен, винаги съм знаела, че един ден ще стана джаз музикант. В моята музикална кариера съм слушала всички видове музика и всички видове джаз. Харесвам както традиционния, така и модерния. Напоследък активно композирам, пиша много песни и вече свиря основно собствен репертоар. Но това няма да е програмата на Plovdiv Jazz Fest. Там ще изпълним оригинални композиции, но също така и класики и любими стандарти. Винаги обичам да аранжирам джаз стандартите и песните, така че да звучат свежо и в моята лична стилистика.

Разкажете ни за музиката, която пишете – доколко традицията е част от вдъхновението и как композициите Ви адресират съвремието и бъдещето?

В композиторския ми подход има две посоки – едната е много традиционна и насочена към бибопа, а другата е ориентирана към Северна Европа. Живяла съм в Нидерландия, учила съм там и дълго време прекарах в тази страна, много съм свирила в Европа и съм се срещала с различни артисти и направления в европейския джаз. Бибопът е голямата ми любов, но обичам да го съчетавам с по-мелодичния и отворен джаз. Това са двете ми влияния и затова пиша много различни композиции – някои са по-мелодични, тъжни, минорни и бавни, а в други се връщам към корените и са истински бибоп пиеси. Тях ще чуете в Пловдив. Точно тези енергични и свързани с традицията бибоп мои композиции, ще изпълня там.

Имам два въпроса за живота Ви като музикант. Вие сте бързо изгряваща звезда в света на джаза. Какво е нужно, за да се откроиш и да си авторитет в музиката?

Надявам се това да е наистина така. Но, да, нещата вървят много добре напоследък. Нужна е много любов към музиката, постоянство, защото не е лесен избор да си музикант и да посветиш живота си на музиката. Никога не трябва да се предаваш, винаги трябва да вярваш, че ще успееш. Но също така много внимателно трябва да прецениш какъв артист искаш да си и какво искаш да предадеш на слушателите. Обичаш музиката, искаш да си музикант, но какъв точно и защо искаш хората да идват на твоите концерти? Много мисля за това какъв артист искам да съм и ставам такъв, защото имам в съзнанието си съвсем конкретна идея. Искам да вдъхновявам хората с музиката си, искам те да мечтаят с нея, да са щастливи с нея. Тази мисъл е винаги в съзнанието ми и имам силно желание да постигна това. Така че е нужно много да се упражняваш и силно да обичаш музиката. Всеки ден трябва да обичаш музиката и никога да не се отказваш. Мисля, че това е необходимо, за да бъдеш музикант днес.

Какви са предизвикателствата да си жена в света на джаза днес?

Да, джазът е мъжки свят и много често съм сред малцинството. Понякога хората си мислят, че животът ми като жена музикант е лесен, но не винаги е така. Има много предразсъдъци – че жените не могат да свирят, че не са достатъчно силни, за да свирят по правилния начин. Не винаги е лесно. Но монетата има и друга страна – има организатори на събития и агенти, които искат да изкарат жените на преден план, да имат жена на сцената, защото така изглежда красиво и е интересно за публиката. Но на другата везна са предразсъдъците по отношение на възможностите на жените. Така че трябва да преодолееш тези предразсъдъци с постоянство и винаги с усмивка на лицето, иначе ще е трудно. Но в днешни времена не мисля за това, че съм жена – искам да бъда пианистка. И колегите не обръщат внимание – ние просто свирим заедно, без значение от пола, интересува ни само музиката. Сега е много по-лесно, но не бе така, когато бях по-млада – тогава беше много, много трудно. Имах доста трудни моменти, особено като млада жена.

Разкажете ни, моля Ви за работата си като преподавател – какво е важно за Вас, което искате на първо място да дадете като основа на устремените към джаза музиканти?

Като преподавател искам да съм учителят, за който винаги съм мечтала – винаги да мога да отговоря на всеки въпрос на моите ученици. А това не е лесно. Когато ученик ми зададе въпрос, винаги се опитвам да отговоря. Искам да ги накарам да разберат, че когато обичат музиката, нещата са по-лесни, отколкото си мислят. Ако правят нещата с любов, ще бъде по-просто и по-приятно. Опитвам се да им покажа, че стъпка по стъпка те могат да достигнат до целта си. Винаги ги подкрепям и им казвам никога да не се отказват. Това е много важно, за да съм добър учител. Гледам да съм добър учител за всички. Когато някой ученик иска да се откаже, защото смята, че музиката и пианото са твърде трудни, му казвам, че ще успее, че може да се справи. Важното за мен е учениците да обичат музиката. Тъжно ми е, когато виждам, че хора, които учат джаз, не харесват джаза. Тогава е много трудно да им преподавам. Посветила съм целия си живот на тази музика. И когато някой учи в джаз училище, но не се стреми към джаза, ще му е много трудно да постигне нещо. Джазът е мисия, трябва наистина да си влюбен в него и да предаваш тази любов към музиката. Така че – стъпка по стъпка, може и да стане бавно, но ще успееш.

