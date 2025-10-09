Eternal Synergy на Радослав Славчев Riverman – окриляващ полет на въображението

Басистът, композитор и бендлидер Радослав Славчев - Riverman представя втория си албум с оригинална музика, наречен Eternal Synergy. В основата си това е концептуален проект, който въздейства като музикално пътешествие през смели идеи и силни емоции, записан е с особено внимание към детайла и специално отношение към звука. Това е албум, окриляващ с полета на въображението, чийто корени извират от полето на джаз и фюжън музиката. „С всеки един ден помъдрявам музикално и започвам да добавям нови нюанси в музиката си. За първия ми албум се родиха много мелодии, които реших, че трябва да бъдат изпети от мои любими певци, което и направих, но сега се насочих към инструменталната музика без да поставям никакви граници. Израснал съм с много инструментална музика и според мен тя е по-широка, по-всеобхватна. В нея няма текст, който да те ограничава. Беше ми мечта да създам такъв албум, който да е чисто инструментален.“ – разкрива Riverman в ефира на Jazz FM радио.

Вдъхновението за Eternal Synergy идва от четирите сезона, от тяхната енергия, специфичен облик и настроение, както и от идеята за непрекъснатата промяна, която е неизменна част от потока на живота. „Разбира се, ние българите имаме щастието да усетим красотата и чара на тези четири сезона и те са свързани в една синергия, защото всеки един от тях те подготвя за другия. Чрез моята музика аз успях да пресъздам метафорично енергията на тези сезони, както хората могат да чуят в новия ми албум.“ – казва басистът.

Той записва Eternal Synergy на живо за един ден с ярки свои колеги, чиято близост помежду им не е базирана само на талантите им и на споделената музикална естетика, но и на приятелските им взаимоотношения. В проекта свирят Владислав Мичев (флюгелхорн и тромпет), Антони Рикев (китара), Александър Васев (пиано) и Живко Иванов (барабани), а Теодосий Спасов е специален гост в пиесата Harvest Moon. “Специално за този албум реших, че искам темите да бъдат изсвирени в комбинация от флюгелхорн и китара, защото китарата е инструмент, който звучи по-среднисто, а флюгелът е по-мек и някак си обгръща китарата, омекотява я. Това е по-нестандартна комбинация. Често сме свикнали да слушаме комбинация между китара и саксофон, но китара и флюгелхорн се среща рядкo, така че взех решение музиката да бъде направена по този начин и това да бъде основата на мелодиите.“ – споделя за своята концепция Радослав Славчев - Riverman.

Той е композитор на всичките четири пиеси в Eternal Synergy, всяка от които прави препратка към един от четирите сезона. За начина, по който създава музиката си Riverman разказва: „Когато седна да пиша музика, аз най-често имам някаква мелодия в главата, така че започвам от мелодията. След това измислям бийта и размера. За мен е важно след това да намеря най-добрата хармония, която да обслужи тази мелодия и тя да е възможно най-интересна, защото музиката, която харесвам, е тази, която ме изненадва. Аз не обичам да слушам предсказуема музика и се опитвам да направя и моята такава. За мен е важно всеки компонент от тази музика да има свой собствен живот. Ако елементи като хармония, мелодия, бийт, бас водят свой собствен разговор, тогава музиката се получава и е интересна.“

Четирите композиции, намерили място в Eternal Synergy, Радослав Славчев - Riverman описва така: „Аз нямам голям интерес към времето, но когато написах тези четири пиеси, осъзнах, че те много приличат на четирите сезона. Първото парче The First Light, с което започнах, носи енергията на пробуждането, на новото начало. Tо има малко по-дълго интро, мажорно е, след което пък следващото парче Fahrenheit Funk се оказа, че е в най-бързото темпо и макар че не е толкова дълбоко като смисъл, то е много бързо и танцувално и затова реших, че ще олицетворява как преминава лятото. След това идва ред на Harvest Moon. Нарекох го така, защото то носи една есенна маланхолия и е първото минорно парче в албума. Harvest Moon е тази луна, това пълнолуние, което е есенно и се появява точно в края на септември, началото на октомври и едно време фермерите са разчитали само на луната да им свети, защото не са имали осветление. Това е една леко жълто-червеникава луна, която е много красива и чаровна. За тази пиеса поканих Теодосий Спасов и той още по-добре влезе във фюжън енергията ѝ. Следващото парче се казва Neon Drift. С него исках да пресъздам картина на зимна вечер, която свети в неонови цветове и е малко по-студена като акорди и като настроение, но пък се развива по много красив начин и също така е динамична както и останалите пиеси.“

Концертната премиера на Eternal Synergy е на 10 октомври (петък) от 21 ч. в Sofia Live Club. На сцената Riverman ще бъде заедно със своите колеги-музиканти, с които реализира новия си проект. В програмата са включени и няколко песни от дебюта на басиста The Truth, а специални гости са братът на Riverman - Александър Славчев, както и вокалистката Лина Никол, която пристига специално от Лондон.

„Всеки един проект, в който участвам, ми дава една палитра от цветове и това богатство да разбирам от много стилове. Много е трудно да влезеш в съответния стил и да направиш така, че музиката да звучи по-добре, но това е нашата роля като музиканти - да обслужваме музиката, а не егото, така че е важно да свирим стилно всяка една музика, но все пак през годините аз съм участвал в много проекти. Някои от тях съм намирал, че не са нещо, което ме радва и за щастие все повече успявам да поддържам това ниво, като свиря музиката, която ми харесва.“ – споделя откровено R.S. Riverman в ефира на Jazz FM. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка. В края на октомври басистът ще представи музиката си и в своя роден град Русе. Той ще вземе участие във фестивала „Есенни джаз вечери“, организиран от Сдружение „Русенска джаз колегия“.