Джулиан Лаж: „Привлича ме чистият звук, без никакви препятствия по пътя му“

Всички отбелязват богатия на нюанси звук на китариста Джулиан Лаж. Той свири от дете, привлечен към музиката от баща си. През последните 15 години негов неизменен партньор е басистът Хорхе Родер, с когото идва за първи концерт в България на Plovdiv Jazz Fest. Двамата излизат на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ на 27 октомври.

От ранна възраст започвате да свирите. Какъв бе импулсът и как го разпознахте?

Баща ми свиреше на китара, затова започнах и аз. Той обичаше да свири, а аз исках да бъда с него. Затова помолих родителите си да ми купят китара. Те ме подкрепиха безрезервно. Импулсът дойде от това да свиря с баща си. След това тръгнах на уроци, продължих да уча, постепенно навлязох в джаза, както и в други жанрове. Но всичко започна от желанието ми в детството да бъда близо до баща ми.

Какво бе най-голямото предизвикателство, което трябваше да преодолеете в ранните си години, и правейки това, се сдобихте с нови сили?

Добър въпрос. Не съм сигурен, че имам добър отговор. Отговорът е, че да изучаваш музика е привилегия. Имаш толкова да учиш, така те смирява това занимание. Това е моят опит. Знам, че има предизвикателства, но когато получаваш подкрепа, любов и кураж… Но, разбира се, е имало времена на трудности, когато не съм бил в състояние да открия как да продължа напред. Но това, което остава е, че като си в подкрепяща общност, успяваш да се справиш с всичко. Хора, с които мога да говоря, от които да уча, които да ме изслушват – това ми е помагало във всяка ситуация.

От тук ли идва лекотата, с която свирите? Тя е отличителна за вас. Откъде произлиза, какво е вашето разбиране за музиката, от което произтича лекототата на свиренето Ви?

Благодаря за тези думи. Не мога да кажа със сигурност. Вярвам, че китаристите, и изобщо всеки музикант, има своя специфичен звук. Той идва от движението, от докосването на струната с кожата, от дишането, от пулса. Все неща, които нямат нищо общо с уменията. Така че отговорът е в това – не правя нещо необикновено – просто това е моят начин на свирене на китара и той е различен от начина на всеки друг. У всеки има нещо специално и прекрасно, така мисля. На естетическо ниво ме привлича повече непринуденият звук, обертоновете в свиренето, богатия звук на струните, на китарата, на помещението, когато те се събират по най-естествен начин без да ги манипулираш. Това е най-правилната естетическа формулировка – чист звук, без никакви препятствия по пътя му.

Китарата ви е богата на цветове и нюанси, както и Вие казахте. Как овладяхте инструмента – и технически, и емоционално? Какво беше определящо?

Благодаря за милите думи, оценявам ги. Работя през цялото време за това. И не знам как става. Да владееш инструмента физически е жизненоважно, само за да не мислиш за това. С други думи – да знаеш къде са тоновете, да си техничен, да познаваш пикинг техниките, да си запознат с базовата теория – това ти дава основа да постигнеш желаното от теб емоционално въздействие чрез креативността си. Но това не означава, че не можеш да се изразяваш емоционално без тях. Това е изкуство. Така че – това е непрекъснато движение нагоре и надолу – уча това, което ми е нужно, за да бъда изразителен, и се освобождавам от знанието, което не е от значение за резултата, който искам да постигна. Зависи в кой период от живота си и от какво имаш нужда. Няма един категоричен отговор на този въпрос. Музиката дава отговор на всичко, което е нужно да знаеш.

И това ще се случи и на Plovdiv Jazz Fest. Разкажете ни, моля, за проекта, който ще представите.

Ще свиря в дуо с Хорхе Родер – акустичен бас. Свирим заедно вече 15 години. Той участва в почти всички проекти, в които свиря аз – не само моите собствени. Били сме заедно в групата на Гери Бъртън, на Джон Оуенс, имаме и много проекти като екип. Да свирим в дуо – акустична китара и акустичен бас, е толкова хубаво – това е пулсът на всичко, което правя, в много отношения ми дава това, от което се нуждая. Този дуо проект е най-прекият път до сърцето ми. Много се вълнуваме, че ще го представим в Пловдив.

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив и Министерство на културата. Jazz FM е медиен партньор.