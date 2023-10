Деветият Plovdiv Jazz Fest с фокус върху китарата, пианото и инструменталния джаз

Plovdiv Jazz Fest отново ни събира, както всяка есен през последните няколко години. Фестивалът, който този път ще се проведе от 27 до 29 октомври, отдавна се е превърнал в задължително събитие за ценителите на джаза. Деветото издание ще продължи да бъде безкомпромисно откъм качеството на музиката, която ще прозвучи в три поредни вечери в Дом на културата „Борис Христов“. „Ще видите и ще чуете един камерен фестивал. Ще бъдем много обрани откъм присъствие на големи групи на сцената. Ще бъдат основно дуети. Дори ще си позволим един соло концерт на китара.“ – разказва Мирослава Кацарова, създател на Plovdiv Jazz Fest.

Снимка: Alysse Gafkjin



Джулиан Лаж

„Тази година сме заложили основно на инструментални изпълнения, защото ако може да се търси фокус в тазгодишното издание, то това е китарата. Спряхме се на трима изключителни джаз китаристи, които представят различни течения в съвременната джаз китарна култура и техника.“ – казва Мирослава. Фестивала ще открие американският китарист Джулиан Лаж, който ще свири заедно с перуанския басист Хорхе Родер. За изявата на дуото Мира посочва, че ще чуем „много фина, мечтателна, вглъбена музика“. Във втората фестивална вечер са концертите на Волфганг Мутшпил и Шико Пинейро. Австрийският китарист ще представи солова програма, а Пинейро пристига в България със своя квартет. Мирослава Кацарова определя бразилеца като „много атрактивен джаз артист“, като „човек, който е роден за сцена“. Тя има лични впечатления от него, тъй като миналата година е имала възможност да го слуша на панаира в Бремен Jazzahead.

Снимка: Ze Gabriel



Шико Пинейро

Третата вечер на Plovdiv Jazz Fest ще има във фокуса си пианото. За първи път в България ще гостува виртуозната италианска пианистка и певица Франческа Тандои, чието име набира все по-голяма популярност на съвременната джаз сцена. Фестивалът ще завърши с концерт на Джоуи Калдерацо трио и техния специален гост – саксофониста Мигел Зенон. Калдерацо е добре познат на българската публика от участието си в Бранфорд Марсалис квартет. За пианиста Мирослава Кацарова разказва, че е безкомпромисен по отношение на музиката и че за него е важно всичко да бъде изпипано до най-малкия детайл. Саксофонистът от Пуерто Рико Мигел Зенон е един от най-уважаваните артисти в джаза. По-рано тази година той беше избран от Асоциацията на джаз журналистите в САЩ за „Композитор на годината“.



Джоуи Калдерацо

Това девето издание ще започне празнично на 27 октомври с връчването на Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest. Тази година тя е отредена за Веселин Веселинов – Еко – „едно момче, което никога не пораства, българският джазов Питър Пан“ (по думите на Мирослава Кацарова). На 19 октомври Еко ще навърши 60 г., а няколко дни след това ще му бъде връчено и признанието от Plovdiv Jazz Fest. Басистът ще се изяви на сцената на фестивала със своя дуетен партньор от Das Weltschmerz Duett – пианиста Милен Кукошаров, а специален гост ще бъде Мартин Ташев. Ден преди същинското начало на Plovdiv Jazz Fest в Радио Пловдив ще се проведе концерт на Димитър Бодуров трио, част от съпътстващата програма на фестивала.



Милен Кукошаров и Веселин Веселинов - Еко

Програма на Plovdiv Jazz Fest 2023

26 октомври | 19:30 ч. | Радио Пловдив

Димитър Бодуров трио

27 октомври | 20:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

Das Weltschmerz Duett (България)

Джулиан Лаж дуо (САЩ)

28 октомври | 20:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

Волфганг Мутшпил (Австрия)

Шико Пинейро квартет (Бразилия)

29 октомври | 20:00 ч. | Дом на културата „Борис Христов“

Франческа Тандои квартет (Италия)

Джоуи Калдерацо трио с участието на Мигел Зенон (САЩ)



Франческа Тандои

„Доброто изкуство винаги води и до едно вътрешно възвисяване и опит да стигнеш до по-високи интелектуални и духовни висини и в същото време това да бъде естествено, да не бъде претенциозно, да не е на границата със снобизма. Това е джазът. Той е свързан с нови явления, нови тенденции, нови посоки и аз до този момент съм впечатлена от това колко свободно артистите избират новите си посоки, без никакви предразсъдъци. Точно това е свободата.“ – казва Мирослава Кацарова в студиото на Jazz FM.

Хорхе Родер

В разговора с нея засягаме и темата за ролята на джаз фестивалите, които се превръщат в сцени за нашето културно развитие и израстване. „Основният ни мотив да започнем да се занимаваме и до ден днешен да останем около тази мисия е желанието ни да променим, поне малко, средата наоколо, която да бъде образователна в посока джаз култура, импровизация и това колко дълбоко тя е свързана с добрия вкус. Защото аз дълбоко вярвам, че джазът днес е големият символ на добрия вкус. Избираш ли тази музика, ти си тръгнал по един друг личен път. Това, разбира се, е много индивидуално, не можем да натоварим с тази задача изцяло фестивалите. Всеки човек сам си прави своя избор, но фестивалите са и за това да съдействат и да помогнат на множество хора, които се превръщат в общност, да открият нови посоки в развитието на съвременната култура, а културата не е само изкуство. Тя е и човешко поведение, тя е и начин, по който се изразяваш, движиш. Изобщо тя е начин на живот.“ – заключава Мирослава Кацарова. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Снимка: Laura_Pleifer

Волфганг Мутшпил



Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив и Министерство на културата. Jazz FM е медиен партньор.