Джо Бойд – възхитителният разказвач на истории от света на музиката

Легендарният американски музикален продуцент Джо Бойд, работил с артисти като Мъди Уотърс, Стан Гец и Боб Дилън, се завърна в България за първи път от 20 години насам, за да представи своите мемоари, документиращи повече от половинвековното му пътешествие из света на музиката.

Първите му продукции са с Ерик Клептън за Elektra през 1966 г., след което продължава да работи с изпълнители и групи като Pink Floyd, Ник Дрейк, R.E.M. и мн. др. Книгата му And the Roots of Rhythm Remain: A Journey Through Global Music (Faber & Faber, 2025) проследява развитието на музиката в различни части на света и нейния принос за формирането на съвременната западна музика.

Джо Бойд е и човекът, който популяризира в западния свят музиката на легендарното вокално трио „Българка“, както и на Ансамбъл „Филип Кутев“ и Иво Папазов-Ибряма.

Срещата-разговор с Джо Бойд се проведе на 15 май в кино „Одеон“, а модератор беше Явор Ганчев от „Дюкян меломан“ и „Джаз плюс“. Събитието беше част от 18-ото издание на международния литературен фестивал „СтолицаЛитература“, който тази година се провежда под мотото „За любовта“ и продължава до 7 юни. Повече за програмата може да прочетете тук.

В деня на книжната премиера имахме удоволствието да срещнем аудиторията на Jazz FM с Джо Бойд, който сподели в ефира ни любопитни истории от своя дългогодишен опит. Още в началото на нашата среща той разкри, че работи по свой подкаст и в момента урежда правата за излъчване на музиката, която съставлява личната му колекция. Тя наброява почти 6000 плочи и около 40000 дискове. При отделните заглавия няма конкретен фокус, тъй като Джо Бойд започва с джаз, блус и рок музика през 60-те г., а после се ориентира към уърлд мюзик. Сега впечатляващата му колекция е организирана по конкретни държави.

„Аз съм старомоден човек. Обичам да слушам аналогови носители като плочи, компактдискове. Не ползвам стрийминг услуги.“ – признава големият продуцент в ефира на Jazz FM и допълва, че не харесва особено много начина, по който се правят съвременните звукозаписи, защото те са лишени от усещането за живо свирене в студиото и не успяват да уловят и предадат артистизма и музикантството в дълбочина – неща, които навремето ни караха да се влюбваме в музиката. Цялото интервю на Таня Иванова с Джо Бойд може да чуете чрез плейъра под основната снимка. За превода ни съдейства Виолета Радкова от фестивала „СтолицаЛитература“, а в разговора се включва и Явор Ганчев.

Снимката е от представянето на книгата на Джо Бойд And the Roots of Rhythm Remain: A Journey Through Global Music в кино „Одеон“, фотограф: Ива Руснакова