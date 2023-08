Дуото Борис Селенски и Борис Петков на „Банско джаз фестивал“: „С джаза да създаваме общества и разпространяваме любов“

На „Банско джаз фестивал“ широката публика за първи път се срещна с дуото Борис Селенски (вокал) и Борис Петков (пиано). Двамата са възпитаници на Националното училище по музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив, там учат в един клас и още тогава започват да свирят заедно. Днес са постигнали изразителност и единение в музиката, които правят впечатление. Затова и озвучилият първия им концерт на „Джаз точки в града“ джазов ентусиаст и двигател Димитър Русев се включи като специален участник във втората им изява.

Снимка: Светослав Николов

Борис Селенски и Борис Петков музицират с Димитър Русев като специален участник в техния концерт

„Моята преподавателка в Музикалното училище Елена Велчева от малък ме мотивираше да импровизирам в класически стил. По-късно, в 7 клас, баща ми, който също е музикант, ми даде джазови етюди на Оскар Питърсън. Когато започнах да ги свиря, открих, че това обичам да правя и искам да превърна в своя професия.“ – разказа Борис Петков. „Джазът е свобода и композиция на живо. В него намирам, откривам и преоткривам себе си.“ – описа въздействието той.

Снимка: Светослав Николов

Борис Селенски винаги е слушал джаз – родителите му го запознават с жанра чрез песните на Луис Армстронг и най-вече – на Ела Фицджералд. „И се погрижиха да имам тази насока от доста ранна възраст.“ – благодарен им е той. Впоследствие учи класическо пеене и става хорист. Сега се завръща към първата си любов: „Джазът е това, което най-добре изразява емоцията. Усещам го вътре в себе си и смятам, че трябва да продължа в тази посока.“

Снимка: Светослав Николов

Благодарност за вдъхновението и примера към вокалистката Мими Николова

Джазът им дава много, но какво те му дават, участвайки като музиканти в неговата еволюция? За Борис Петков е важен общественият резонанс: „Бих искал да придвижа джаза напред в социално отношение. Джазът е социална музика и трябва да бъдем отговорни – да се забавляваме, да свирим заедно, да създаваме общества, да култивираме публиката и да сеем семената на бъдещето.“ Според него трябва да има по-близка връзка между джаза и класическата музика, с която е още от училище: „Джаз музиканти, които не познават историята на музиката, не могат да я разберат в детайли. Свирещите по ноти също не разбират музиката в цялост. Трябва да има колаборация между двата жанра. Класиците днес са били импровизаторите на своето време.“

Снимка: Светослав Николов

Борис Селенски и Борис Петков с вокалистката Мими Николова и с председателя на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева

Борис Селенски откроява духовната връзка в личното изразяване: „Джазът е много повече от теоретична и практическа подготовка. Той изисква душа и сърце, изисква Бог. Искам да разпространявам любов, да показвам на хората, че това е най-важното и че има и други неща освен нашите материални тревоги и живота като физическо присъствие.“

