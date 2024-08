Даниела Белчева: „Да се опиташ да подхранваш наивността и любовта в себе си е проява на лична посока.“

В началото на лятото варненската вокалистка и авторка на песни Даниела Белчева издаде новия си албум Naïve – трети в дискографията ѝ. Той е записан с участието на трима от най-ярките български джаз музиканти – Милен Кукошаров (пиано), Михаил Иванов (контрабас) и Димитър Семов (барабани). Квартетът работи в този състав вече над две години и единомислието и споделената музикална естетика остават силен отпечатък върху най-новата музика на Даниела Белчева. Тя се ражда от най-важните съставки за всяко едно изкуство – искреността и чистотата. „Винаги подчертавам, че с тези музиканти работим в съавторство, защото тази музика звучи по този начин, именно защото е комбинация от нас като четирима творци, които смесват личните си светове.“ – разкрива Даниела Белчева в интервю за Jazz FM радио.

Тази вечер с нейната група ще изпълнят песните от Naïve в Кино „Кабана“ от 20 ч. Събитието е част от поредицата Sofia Jazz Days, подкрепена от Столична община – Лятна програма 2024 г. Входът е свободен. В изминалите месеци Даниела Белчева представи Naïve на различни сцени в България, а днес идва ред на столицата. За това как срещите с публиката променят музиката ѝ, вокалистката споделя: „Всеки един концерт на живо преразказва създадената студийна песен по нов начин и на мен това ми е много интересно, независимо дали песента е от новия албум или от стария. Колкото повече пъти на живо е разказана всяка една творба, толкова повече тя узрява и толкова повече може да бъде разказана на нов глас. Самите натрупвания в човека се променят и това е любопитно за самия артист. Живото изпълнение е една комбинация между атмосферата на мястото, погледите на хората, които са отпред, между това, което се е случило в личния ти свят през последно време. Има много фактори, които променят тази песен и самото живо изпълнение ми е любим момент от цялото занимание с музика. Живото изпълнение ме прави любопитна към неща, които аз не мога да предвидя.“

С Naïve (2024 г.) Даниела Белчева ни насочва към това да виждаме по-добрата и красива страна на живота

Naïve включва 11 дълбоко преживени песни. „Постарахме се албумът да бъде малко по-разнообразен, с малко повече звуци, с леки стилистични нюанси вътре в самите песни.“ – казва Даниела Белчева. Тя посочва, че винаги е искала нейните песни да бъдат свързани с духа на джаза, защото харесва диалога в това изкуство. Относно избора на заглавие „Наивна“ певицата е категорична, че никой не е наивен изцяло и обяснява: „Ние сме възрастни хора и винаги ще осъзнаваме обречеността на тази наивност, но опитът за създаване на музика и на нещо красиво е точно това противоборство. Да се опиташ да подхранваш наивността и любовта в себе си е проява на лична посока.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Даниела Белчева може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Naïve, който е реализиран със съдействието на Национален фонд „Култура“, може да откриете в стрийминг платформите, както и на компактдиск. През есента албумът ще се появи в ограничен тираж на винил, като обложката отново е дело на големия художник Димитър Трайчев.