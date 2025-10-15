Ученици от Международен френски лицей Варна с втора джаз песен: „Детска планета“ на щастието; Jazz FM им гостуваме заедно с Мими Николова

Второкласници от Международен френски лицей Варна миналата година написаха и записаха първа джаз песен. Текста те създадоха през учебната година със своята учителка Яна Кроле и озаглавиха песента „Животът започва“. „Песента е за това как мечтаем, как искаме да сме радостни и да имаме щастлив и весел живот.“ – споделиха учениците в ефира ни навръх рождения ден на Jazz FM – на 17 септември 2024 г. Музиката след това пишат техният учител по музика Марин Попов и родителят на дете в паралелката – контрабасистът Джанер Каптан. В посланието на песента и в нейното изпълнение чуваме колко единни са децата, колко сплотени са те и колко много обичат да пеят.

Джаз песен написаха и записаха ученици от Международeн френски лицей „Шарл Перо“ във Варна с учителите си Яна Кроле и Марин Попов и с контрабасиста Джанер Каптан - Jazz FM

През тази година те вече имат нова песен, създадена по същия начин – с текст, написан от тях, с музика на Марин Попов и Джанер Каптан, този път – с мелодия на Миро Морски от „Джанго Зе“ и в малко по-различна стилистика – не класически, а джипси джаз, чиято родина е Франция. Те я записаха в студиото и ни я изпяха, когато Jazz FM им гостувахме на 5 септември в началото на новата учебна година. С нас бе и прекрасната вокалистка Мими Николова, която имаше съвместно изпълнение с учениците, но преди това разказа за началото на своя път в музиката. Тогава тя е по-малка от тях, а първата сценична изява е не особено благополучна. Но това не я отказва, когато чувства музиката като свое призвание. „Най-напред свирех на акордеон, който ми бе купил баща ми. Взимах уроци. На една Нова година трябваше да свиря на концерт в читалището. Обаче беше много студено – излизам на сцената, натискам клавишите – и нищо не излиза. Пръстите ми замръзнали! Аз заплаках на сцената, дойде учителката и ме прибра.“ – разказва Мими Николова. И споделя, че случилото се не я отказва от заниманията с музика. „Важно е никога да не се отказваш.“ – коментира едно дете. „Ако не искаш повече да свириш, няма смисъл.“ – добава друго. Всичко трябва да правим с желание, потвърждаваме с Мими Николова. „Без желание нищо няма да научиш.“ – цитира думи на майка си трето.

Следващият урок през творческия опит на Мими Николова е за постоянството. Тя вече пее в Хора на софийските девойки, а веднъж ръководителят на хора Бончо Бочев, я смъмря и я отстранява, но това не я спира да бъде близо до музиката. Случилото се ни показва как, когато се посветим на своята мисия, успяваме да извървим славен път напред. „Имахме запис в камерна зала „България“, 60 деца сме. Аз съм изморена, правили сме класни, и се прозявам. Бончо Бочев ме съзря и каза: „Марийка се прозява по време на запис! Уволнена е! Може да идва на репетиции като слушател, но няма да пее.“ Аз чинно присъствах на всички репетиции. Дойде време да хорът да отиде на фестивал в чужбина. Едно момиче – Ивон Пратова, се изправи на едно събрание и каза: „Искам да кажа, че Марийка бе неправилно отстранена и трябва да продължи да пее в хора.“ Бончо Бочев направи поредно прослушване. Аз се явявам, той ми пише 6 с три плюса, озовах се на първо място и триумфално се завърнах в хора.“

От тогава Мими Николова не е спирала да пее. На децата поднесе „Когато луната изплува“, която през 1962 г. цяла България запява. Когато композиторът Йосиф Цанков се разхождал по крайбрежната алея на Созопол, бил безкрайно щастлив да чуе една след друга много младежки компании да я пеят, акомпанирайки си на китари. В това изпълнение децата имаха специална задача – да акомпанират на перкусии в изпълнението на Мими Николова с Марин Попов на китарата и Джанер Каптан на контрабаса.

След това е ред учениците да ни попеят и да чуем тяхната втора джаз песен „Детска планета.“ Историята на нейното създаване разказа Марин Попов: „Идеята се роди от тяхната преподавателка Яна Кроле, която предложи да направим мелодия по написани от децата стихове. Децата прегърнаха идеята. Заедно с един много готин татко – Джанер Каптан, изключителен контрабасист, направихме джаз мелодията. Записахме песента във „Форум студио“ при Хуан. А във втората песен, от може би първия ни албум, имаше допълнителна задачка. Свързахме се с Миро Морски – вокалист и китарист на „Джанго Зе“ и го помолихме да измисли мелодията. Той беше в Лондон, разменяхме си текстове и демо мелодии. Отново с Джани направихме музиката по негова идея. Влязохме в студиото и ето че и втората песен е вече на бял свят.“

Контрабасистът Джанер Каптан е баща на дете от паралелката. Той е посветен на идеята на развитието на младите таланти и като част от Младежки фестивал „Деца на джаза“, организиран в партньорство с Jazz FM от Общински младежки дом – Шумен. „Много голямо удоволствие е да пишеш музика за децата и да ги вдъхновяваш. Те са много щастливи да имат такива учители като Яна и Марин, които ги водят към вълнуващи музикални проекти. Благодаря им за поканата! Децата показаха голямо творчество, като си написаха самички текста на песента. Показаха и голям талант, като я изпяха в студиото. Надявам се в бъдеще да продължаваме да свирим заедно и да участваме в такива проекти. Надявам се музиката да продължава да бъде част от живота им, защото е храна и лекарство за душата.“ – сподели Джанер Каптан.

В думи след изпълнението децата потвърждават казаното от него. „Написахме тази песен, защото искахме да покажем с цялото си сърце колко сме талантливи.“ – каза София. Алиса допълва: „В нея се разказва за една измислена от нас планета само за деца, на която отиват да играят всички деца от света.“

И са толкова щастливи да са заедно! В тази класна стая – детска планета на творчеството.