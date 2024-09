Джаз песен написаха и записаха ученици от Международeн френски лицей „Шарл Перо“ във Варна с учителите си Яна Крюле и Марин Попов и с контрабасиста Джанер Каптан

Второкласници от Международен френски лицей „Шарл Перо“ във Варна написаха и записаха джаз песен. Текста те създадоха през миналата учебна година със своята учителка Яна Крюле и му дадоха заглавието „Животът започва“. Музиката след това пишат техният учител във втори клас Марин Попов и родителят на дете в паралелката – контрабасистът Джанер Каптан. В посланието на песента и в нейното изпълнение чуваме колко единни са децата, колко сплотени са те и колко обичащи музиката. Преди да разкажем как постигнаха всичко това, малчуганите поздравиха Jazz FM с „Честит рожден ден!“ на български, английски и френски език.

Преподавателката в първи клас на лицея Яна Крюле разказа: „Идеята се зароди съвсем спонтанно в неформален разговор с Марин Попов. И двамата обожаваме джаз музиката и през изминалата учебна година изучавахме този жанр в дълбочина. Решихме, че можем да дадем на децата предизвикателството заедно да създадем джаз песен. Те веднага откликнаха.“

Няколко учебни часа децата обсъждат темата и решават каква да бъде тя – за техния живот. „За мен бе изключително изненадващо впускането в такава сериозна тема на тази крехка възраст. Текста написахме за няколко дни. Децата бяха много мотивирани, работиха вкъщи, носеха ми изречения в рима, които сглобихме. Текста дадохме на г-н Попов и той създаде музиката.“ – разказа още Яна Крюле.

Марин Попов работи по композицията с баща на дете в класа – професионалния джаз музикант Джанер Каптан. „Заедно с него направихме хармонията, след това – и мелодията, която е доста бързичка.“ – разказа учителят. След няколко репетиции в класната стая пробен запис на място прави китаристът Галин Иванов. Когато децата са добре подготвени, влизат в студиото. „Във Four Rooms друг наш приятел – Хуан, ни посреща с широка усмивка и направихме записа бързо и качествено. Много се веселихме.“ – описа атмосферата Марин Попов.

В разговора включваме и самите деца: „Песента е за това как мечтаем, как искаме да сме радостни и да имаме щастлив и весел живот.“ Посланието е закодирано и в начина, по който пеят. След изпълнението им на живо предстои отново да чуем колко са единни. „Откакто слушахме много джаз, искахме и ние да направим такава музика.“ – споделя друго дете. И продължава за заряда, който жанрът им е предал: „Решихме да се втурнем към това да направим много хубава музика. Мислехме си, че ако заедно измислим и изпеем една песен, ще стане много добре.“ Трети участник в разговора споделя: „Много искаме на хората да им хареса музиката, с която разказваме за своя живот.“

Така се появява „Животът започва“, която излъчихме по Jazz FM и вече можем да открием в дигиталните платформи: