С наследството и в завета на Йосиф Цанков – 115 години от рождението на Принца на любовта отбеляза Сдружение „Брас асоциация“ с млади таланти и ценители на музиката във Варна

На 7 и 8 март във Варна се проведоха поредица от събития, посветени на 115 години от рождението на Патриарха на песента Йосиф Цанков. „Принца на любовта“ – този наслов избра за честването Сдружение „Брас асоциация“, като реализира програмата. Проектът е финансиран от програма „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ по Национален план за възстановяване и устойчивост – NextGenerationEU. Jazz FM e медиен партньор, а програмният директор Светослав Николов бе водещ на едно от събитията.

„Отвръщането на погледа от любовта е една от първите стъпки към потъване в мрака"

Програмата на 7 март започна с работилници за обучение на млади таланти, водени от Велислав Стоянов, Марина Василева и Михаил Йосифов.

На 8 март в началото на деня се проведе дискусия за предаването на наследството на Йосиф Цанков във времето, в която участваха преподаватели, студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, ученици и музиканти от Варна.

Следобедът бе посветен на репетиция за вечерния концерт.

От работата си в този проект младите музиканти научават изключително много.

На 8 март в препълнената зала на ДТ „Стоян Бъчваров“ Бигбендът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, воден от Михаил Йосифов – автор на аранжиментите, и със солисти той и внукът на композитора, също преподавател в академията – докторант Велислав Стоянов.