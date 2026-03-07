Концерт, дискусия и работилници във Варна за 115 год. от рождението на Йосиф Цанков: „Отвръщането на погледа от любовта е една от първите стъпки към потъване в мрака“

Наследството на Йосиф Цанков ще се предаде към млади музиканти и нови аудитории с представянето на концертната програма „Онзи вятър от първата среща“, дискусия и поредица от работилници във Варна на 7 и 8 март. Инициативата е посветена на 115 години от рождението на композитора, организира се от Сдружение „Брас асоциация“ и се провежда с подкрепата на Община Варна чрез финансовия механизъм на Европейския съюз NextGenerationEU. Jazz FM e медиен партньор.

В събота от 13 ч. до 18 ч. под наслова Brazz Up Your Career ще се проведе Музикална академия за таланти, водена от музикантите Вили Стоянов и Михаил Йосифов и от музикалния експерт Марина Василева. Лабораторията съчетава три ключови направления в развитието на съвременния музикант: ежедневна практика и устойчиво техническо развитие, импровизация и музикално мислене, ориентация в музикалната индустрия и правата на артистите. Тя ще се проведе на ул. „Шипка“ № 4. Велислав Стоянов ще работи по темата Daily Workout & Maintenance – стабилен звук, техника и физическа издръжливост при брас инструменталистите. Михаил Йосифов ще води заниманието Improvisation Philosophy – музикално мислене, фразиране и слушане в различни стилове. В Music Business & Rights Марина Василева ще запознае участниците с авторско и сродни права и структурата на музикалната индустрия, като ще даде практически насоки за професионална ориентация. Форматът е подходящ за млади и активно развиващи се музиканти, които търсят практически знания и ориентация в съвременната музикална среда. Участието е безплатно с предварително записване чрез онлайн формуляр тук: https://forms.gle/njKYqsSAkT8Zes486.

В интервю по Jazz FM Вили Стоянов разказа за лабораторията: „Ще започнем с разговор за поддръжката и как човек да си организира оптимално деня, за да бъде полезен за себе си и конкурентноспособен в съвременния музикален свят. Уъркшопът ще е за дишане, за музика, за себепласиране в различни жанрове. Марина Василева ще запознае участниците с техните авторски и сродни права. Разговорът е от огромно значение и дори тази тема трябва да бъде развивана под формата на редовен час в училищата по изкуствата. Михаил Йосифов ще говори за философията на импровизацията и как да я използваме в различни стилове, така че и да го „кажем със собствени думи“, и да се съобразим с произведението.“

В началото на неделния ден програмният директор на Jazz FM Светослав Николов ще бъде модератор на дискусия за наследството на Йосиф Цанков и пренасянето му в съвремието. „Много са въпросите, които трябва да си задаваме, ако искаме да сме любознателни и смели хора, обвързали живота си с изкуство.“ – посочва Вили Стоянов. Той открои няколко типа личности, сред които тези, у които трябва да се запали интерес към тази музика, и други, у които създаденият вече интерес да бъде насърчен да се развие чрез задаването на правилните въпроси и поднасянето на адекватна информация. „Трябва да се напомня стойността на музиката. Ние пазим паметта и трябва да знаем как да я пренасяме във времето.“ – каза Вили Стоянов. Дискусията ще се проведе от 10:30 ч. в Campus 90. Основни акценти са мястото на музикалното наследство в културната политика, ролята на образованието в съхраняването му, съвременните интерпретации на класически произведения, инициативите на Велислав Стоянов и новия живот на музиката на Йосиф Цанков чрез различни концертни и звукозаписни проекти.

Вечерта в залата на операта ще се проведе концертът „115 години Йосиф Цанков – Принцът на любовта“, в който ще бъде поднесена програма от 10 песни, пресъздадени като инструментални композиции в аранжиментите на Михаил Йосифов. Той ще бъде солист заедно с внука на композитора Вили Стоянов, а оркестърът е Бигбендът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Тези творби през 2020 г. бяха издадени в албума „Онзи вятър от първата среща“. „Това е програмата, с който започна инициативата ми „Срещи с Деди Йожи“. Михаил Йосифов е направил изключителни аранжименти: без никакви претенции без преднамереност, той успя да съхрани съкровеността на мелодията и да я облече в нова романтична джазова бигбендова дреха.“ Входът е свободен, като безплатни билети се получават чрез платформата URBO.

Вили Стоянов за своя дядо Йосиф Цанков, за значимостта на неговото наследство и начините да го продължим в съвремието: „Най-важната тема е любовта. Отвръщането на погледа от любовта е една от първите стъпки към потъване в мрака. Целта на музиката е да се опитва да показва на хората накъде да гледат, за да виждат светлина. Тя не е само физическо явление, а духовно състояние. Най-лесно е да се забрави човекът. Когато решиш да отъждествиш живота си с цел – една от моите е музиката на дядо ми да пребъде – осъзнах, че трябва да съм колкото се може по-упорит. Това у нас е изключително трудно. Но успехите са налице. Увеличаващата се публика на такива концерти, вечно пълните зали, ми дават позитивно усещане и много надежда, че сме абсолютно на прав път. Трябва да сме повече. Бляскавите рицари, защитаващи Доброто, обикновено са малобройни срещу милионите орки, но пък винаги побеждават.“