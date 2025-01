Never Come Down пренесе хармоничното многозвучие на песните си върху отношенията с публиката и изкуството зареди с оптимизъм реалността

След края на пленителния концерт на американската блуграс група Never Come Down в Международния младежки център в Перник вокалистката Кристъл Лариса се обърна към дошлите: „Заповядайте горе да поговорим и да ви подаря дискове.“ И още преди да направи крачка към стъпалата на амфитеатъра, двама тийнейджъри ги вземат по две наведнъж в обратната посока и се втурват на сцената, за да поздравяват музикантите и да говорят с тях. Лицата им греят в диалога, в който близки душѝ формират бъдещето с нови смели идеи. Няколко усмихнати деца дърпат напред родителите си, които също бързат да се срещнат с артистите. Правенето на снимки се отлага, защото разговорът е много интересен. Екипът на Jazz FM изчакваме с поднасянето на своите благодарности и подаръци, наслаждавайки се на случващото се пред погледа ни. То добавя още топло чувство към възхищението от концерта. Реакцията на публиката е единствената възможна при цялото желание за музиката, което петимата артисти бяха вложили в своите жизнеутвърждаващи изпълнения.

Снимка: Светослав Николов

Never Come Down са група на завършеното цяло. Песните им покриват цялата емоционална гама. Поетичните текстове намират връзка с живота или чрез метафори за сила и устояване, или чрез доверяване на превъзмогвания след осъзнати грешки, съмнения и пропуснати възможности. Изповедни и възхваляващи, в тях са и провалите ни, и величието ни в изправянето след тях. Те утвърждават. Петимата свободно споделят ангажимента на личността към общественото добруване – и в песните, и в анонсите между тях.

Never Come Down: „Музиката може би е единственият начин да спасим света. Да се изразяваш с изкуство е съществена част от това, което ни определя като хора, и държи здрав духа“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Never Come Down в студиото на Jazz FM след интервюто в ефир

По-рано в студиото ни те са казали, че музиката може би e единственият начин да спасим света, че тя ни връща към споделената човечност. Хармоничното многозвучие в живота намира паралел в изпълненията им. Петте струнни инструмента покриват целия спектър: китара – Джо Зускинд, китара и вокал – Кристъл Лариза, банджо – Браян Алей, мандолина – Кейдън Хърст, бас – Бен Тикнор. Всеки от тях свири своята мелодия в общата мелодия, както описа музиката им колегата Владислав Мирчев. Когато свирят и пеят заедно, те събират своите енергии в общо завладяващо преживяване, какъвто е духът на групата.

Снимка: Светослав Николов

Когато за първи път свирят заедно, се чувстват толкова добре, че не искат да слязат от сцената. От там идва и името, предложено от Кристъл – Never Come Down. Привличащата към себе си слушателите музика е причината да останат заедно. От дебютния си концерт в Портланд, Орегон те имат своите последователи, които ги задължават да продължат. Групата изнася концерти в целите Съединени щати и времето, докато автобусът се носи по магистралите, е за споделяне на музика, за открития в нея и за нови идеи за оригиналните им песни, основани на американската традиция.

Снимка: Светослав Николов

Апостолът на джаза Димитър Русев озвучава концерта. Той от десетки години работи с Посолството на САЩ в България за популяризиране у нас на Музиката на истината и свободата

Създаването на връзки е във всеки аспект на преживяването с тях. Те са разпечатали песнопойка с четири текста, за да вникнат слушателите в съдържанието и да пеят с тях. Докато Кристъл разказва за брошурите, турмениджърката ги раздава, а детето, седнало до мен, скача на крака и протяга ръка. Неговата видима възраст показва, че то още не може да чете. Пресягането ръка към ръка е мост между хора и култури. Семето на бъдещето е посято и напоено. Тези жестове показват, че голямата след време промяна започва от малкото действие сега. Извършват го музикантите и всички съпричастни към проекта.

Снимка: Светослав Николов

Ерик Бразил, аташе по културни и образователни въпроси към Посолството на САЩ в България, открива концерта

Извършва го Посолството на САЩ в България, което подпомага турнето на Never Come Down на Балканите по програмата American Music Abroad. В думите на аташето по културни и образователни въпроси Ерик Бразил при откриването на концерта е идеята за сближаване чрез творческо взаимодействие. Извършва го Община Перник. В изказването на заместник-кмета Стефан Кръстев в началото е гостоприемството на града и посветеността на идеята за културното развитие, включително чрез джаза. Извършва го и апостолът на джаза Димитър Русев, който озвучава концерта като един от аспектите на своя ревностен труд за популяризиране на Музиката на истината и свободата. Извършваме го и ние с поканата към Never Come Down да гостуват в студиото ни и да ги запишем в изпълнения, които продължаваме да слушаме в ефира на Jazz FM.

Снимка: Светослав Николов

Стефан Кръстев, заместник-кмет на Община Перник, също приветства музикантите и публиката

На тръгване взимаме освен музиката на Never Come Down, и стикер на групата с идея, която вече сме възприели чрез изпълненията им – Groove over Greed („Груув вместо лакомия“). Привидно малките неща са в действителност най-големите. Въпросът дали ще се видим някога отново избледнява пред мисълта, че ще останем завинаги заедно.

Снимка: Светослав Николов

Never Come Down в звукозаписното студио на bTV Radio Group с колегата Владислав Мирчев