Never Come Down: „Музиката може би е единственият начин да спасим света. Да се изразяваш с изкуство е съществена част от това, което ни определя като хора и държи здрав духа“

Американската блуграс група Never Come Down гостува в България за два концерта – от 18:30 ч. на 28 януари в НЧ „Христо Ботев – 1884“ в Ботевград и на 29 януари от 18 ч. в Международния младежки център Перник. Входът е свободен. Групата е на балканско турне с подкрепата на American Music Abroad. При гостуването си в новия студиен комплекс на bTV Radio Group музикантите записаха две песни специално за слушателите на Jazz FM. Многоканалният запис направи и обработи Владислав Мирчев.

Името на групата идва от връзката между тях – като личности и в музиката. Дава го вокалистката Кристъл: „Когато се срещнахме за първи път, музиката бе толкова заразителна и свиренето заедно – толкова приятно, че просто не искахме да слезем от сцената.“ Така се появява „Никога няма да слезем (от сцената)“. Но тя потвърждава, че името и метафорично носи смисъла на това никога да не се предаваш и да не се отказваш от важните неща в своя живот.

Снимка: Светослав Николов

Те не свирят традиционна музика, но заемат от нея, за да създадат своите собствени композиции. „Особено в Апалачите има богата традиция на струнните инструменти. Груувът, ритъмът и теситурата на нашата музика са именно от този регион. Искаме да вземем от наследството и с него да се изразим в свои песни.“ – разказва Кевин Хърст, който свири на мандолина. Съвременната звукова среда оказва своето влияние. Той добавя: „Дори да правим музика, основана на музиката от миналото, не можем да се правим, че не слушаме всичко, което звучи около нас. Виждам, че в много отношения новото и старото постигат едно и също. Традиционната музика от миналото, също като електронната днес, те кара да танцуваш и те обгръща в своя свят.“„

Петимата членове на Never Come Down се събират за участие в бара Ranger’s Station в Портланд, Орегон. „Всяка вторник вечер се събирахме да свирим блуграс от 21 ч. до полунощ. Една група хора се връщаха отново и отново. Постепенно започнахме да включваме и музиката на всеки от нас. Това е и политика на заведението там да се свири основно оригинална музика. Другото особено е начинът на поднасяне. Като пеем и свирим, всички се събираме около един микрофон. Така намерихме начин да се подкрепяме един друг, а също и в музиката на всеки от нас. Това чувство бе толкова заразително, че хората се връщаха и отново. Получихме договор да свирим в бара. Всички имаме различни вкусове и история. Но да свирим заедно нашата музика ни сближи толкова, колкото не сме си и представяли. Така че останахме заедно. Страхотно е, че продължаваме напред!“ – разказа китаристът Джо.

Снимка: Светослав Николов

Споява ги дълбокото любопитство към всеки вид музика, посочва изпълнителят на банджо Браян: „Джо спомена, че всеки от нас има различни интереси и история, но всеки споделя с останалите музиката, която го вълнува. Всеки дава предложения какво да слушаме в дългите часове на път в автобуса. Постоянно се сдобиваме с нови идеи, които превръщаме в свои песни. Всеки от нас приема музиката като международен, дори междугалактически език. Нашата музика е пълна с любов и се надяваме тя да лекува. Целта не е да е популярна, а да внася позитивно чувство в зажаднял за това свят. Виждаме дълбоки разделения. Но всеки знае как да танцува, да чувства музиката. Вярваме, че тя може би е единственият начин да спасим света.“

Те споделят красотата на музиката по целия свят. Сега са на турне в пет балкански държави по програмата American Music Abroad. Басистът Бен разказва: „Програмата подкрепя пътуванията на американски артисти по света, за да насърчава културния обмен чрез музиката, да събират хората заедно.“ Те се явяват на прослушване в Лас Вегас, печелят го и вече са на път. „Същината на програмата е да споделяме нашата култура и да обединяваме хората чрез музиката.“ – казва още той.

Снимка: Светослав Николов

В края на разговора вокалистката Кристъл споделя надеждата си за музиката: „Надявам се музиката да ни помогне да си спомним своята човечност, споделената човечност. Младите хора да знаят силата на това да напишеш собствената си история и да знаят, че след време тя ще е част от историята на съвремието. Красотата на това да напишем своята история е, че след това можем да се поучим от нея. Хората трябва да знаят, че да се изразяват с изкуство е съществена част от това, което ни определя като хора и държи здрав духа.“

Снимка: Светослав Николов