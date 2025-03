Млади таланти след дебюта си на професионална сцена с Балета на Държавна опера – Стара Загора: „Невероятно и незабравимо преживяване, голяма подкрепа и много емоции! Още по-силно вярваме в себе си!“

Четирима млади таланти дебютираха на сцената на Държавна опера – Стара Загора в балета „Спящата красавица“. Това бе тяхната награда от конкурса „Сара-Нора Прима“, присъдена им от Силвия Томова – член на журито и художествен ръководител на трупата. Петият специален участник в спектакъла на 8 март в Стара Загора бе 21-годишният южнокореец Ким Со-Джун, носител на Първа награда от второто издание на конкурса в Бургас.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Примабалерината Анелия Димитрова

Четиримата български ученици искат животът им да е свързан с балета. „Той е моят път и моето спасение, нещото, което най-много обичам да правя, моята мечта още от най-малка.“ – казва Рада Николова пред Jazz FM. „За мен балетът е вдъхновение в живота.“ – споделя Анна Гичева. Балетът е пътят в живота и за Стефани Николова: „Това е моето вдъхновение, приказка, която изживявам.“ Християн Гичев посочва: „Балетът е нещото, което много обичам да правя.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Анна Гичева и нейният брат-близнак Християн Гичев, както и Рада Николова са Националното училище за танцово изкуство в София. Стефани Николова учи в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна. Талантът им бе забелязан на конкурса „Сара-Нора Прима“ от художествения ръководител на балета на Старозагорската опера Силвия Томова. Какво им помогна за отличното представяне? Рада Николова благодари на госпожата си Милена Тодорова в Националното училище за танцово изкуство в София: „Тя много ни помогна с това да се отличаваме с чистота и техника.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

На 8 март четиримата за първи път стъпиха на голямата сцена с професионална трупа. Анна Гичева подчертава колко много тази награда е засилила вярата им в техните възможности и благодари от името на всички за доверието, че ще се справят: „Бяхме много удовлетворени от честта, която ни се гласува. За нас това е едно огромно преживяване, което в бъдеще ще ни помогне много с изграждането в кариерата.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Те работят с трупата на балета от ноември насам и научават много, разказва Стефани Николова: „Научихме, че не може само с талант, а трябва и много усърдна работа. Без това няма как нещата да се получат. Не можем да разчитаме само на таланта. На сцена всичко се случва.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Тяхното изпълнение бе наградено с бурните аплодисменти на възхитената публика. И те са благодарни. Християн Гичев: „Много сме радостни, когато ни пляскат!“ Анна Гичева: „Това са хората, които ще ни оценят. Ако успееш да завладееш публиката, си много ентусиазиран и доволен от своето представяне. Тогава се чувстваш на седмото небе!“ Стефани Николова: „Нашата работа е да накараме публиката да се впусне в приказката, която играем и представяме. Чрез аплаузите разбираме дали сме си свършили работата добре.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Репетиции, спектакъл, овации – изминалите месеци и случилото се през изминалата събота дават толкова много на четиримата млади таланти и правят по-светъл и широк пътя им в изкуството.

Рада Николова: „Получихме опит на сцената. Трупата много добре ни прие, бяха изключително мили. Помогнаха ни с научаването на целия спектакъл, с всеки един жест, за което много им благодарим. Те са прекрасни хора! Прекрасно преживяване бе да сме тук. Бе огромна чест!“

Анна Гичева: „Трупата бе уникална, уникални емоции получихме от тях, с госпожите, които ни преподаваха. Много добре ни приеха, за което сме много благодарни. Изживяването бе невероятно – на сцената, с трупата. Когато си с тях, няма нещо, в което да се съмняваш в себе си, защото получаваш подкрепата на всеки един от трупата. Дори и грешките не са толкова фатални, защото е важно да се наслаждаваш, когато си на сцената, да си влезеш в ролята, да завладееш публиката и трупата, която те гледа отстрани.“

Стефани Николова: „Никога няма да забравим това преживяване, за което много благодарим. За нас това бе нещо различно, защото ние танцувахме и работихме с професионалисти, а това не ни се случва всеки ден.“

Християн Гичев: „Трупата ни прие много добре. Благодарни сме за наградата да играем с балета на Старозагорската опера. Получихме много емоция от репетициите и спектакъла. Всичко беше много хубаво!“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Това много вдъхновяващо преживяване за младите танцьори, за трупата и за публиката със силната енергия за нещо красиво, което се случва в момента, но е важно цялостно за бъдещето, коментираме с художествения ръководител на Балета на Държавна опера – Стара Загора Силвия Томова: „Много съм щастлива, че точно в този вид представихме спектакъла. Трупата много им помага и подкрепя. Това им даде крила и представянето на всички бе великолепно! Това ми дава радост, че има голяма надежда за младите артисти. Трябва да им даваме път, да ги подкрепяме и добре да ги обучаваме. Енергията от подготовката я прехвърлихме върху публиката тя ни я върна с признателност. Много съм щастлива!“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Окуражаването от професионалисти и публика ще бъде за младите таланти подкрепа за цял живот. „След като определих наградите, веднага говорих с директорите и педагозите в НУИ във Варна и НУТИ в София, обясних задачите на децата и четири пъти ги събрах в Стара Загора, за да репетират заедно. Артистите, танцували тези роли бяха през цялото време около тях. Ние трябва да работим сплотено. Когато сме заедно, когато имаме правилни общи цели, критерии и висоти, нещата се получават много добре.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Силвия Томова има богат опит и практика с работа с млади таланти. Какво е нужно, за да се развие талантът в сценично майсторство? „Най-важното е образованието – школата, която ще им дадеш, как ще им преподадеш всяко от движенията. Те трябва да научат тази лексика и как всяко движение да бъде изпълнено академично. Трябва да се работи по тяхната артистичност. Те трябва да бъдат научени да запомнят текст, да интерпретират, да се вписват в трупата. Трябва правилно да поднесеш материала на учениците и правилно да ги мотивираш, че балетът е начин на живот и трябва да се посветят на него. Вече след това като членове на трупа те започват да ваят образи.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Така те получават умения, но и се сдобиват с разбиране за изкуството – защо са на сцената, какво трябва да постигнат, какъв е пътят към това. „Трябва да познават образците на големите балетни школи. Високото качество, високите изисквания и критерии ни учат да бъдем професионалисти. Носим голяма отговорност за това нашите спектакли да са професионално изпълнени и красиви – това формира. И мотивацията – всеки се мотивира от своите успехи, особено, когато е подкрепен отстрани. Някой трябва да ти каже „браво“ и разбираш, че от това ниво трябва само да надграждаш. Това е двигателят за всичко в живота. Нека да има повече такива събития, защото те дават смисъл училищата да работят по-добре и в сътрудничество с театрите.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Алесия Бакин в „Лебедово езеро“

В ново сътрудничество във вселената на своето изкуство Балетът на Държавна опера – Стара Загора ще въведе младите таланти от Шумен. На 17 март от 19 ч. в залата на ДКТ „Васил Друмев“ съставът ще представи „Лебедово езеро“. Обучаващите се в балетната школа при ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ с ръководители Юлия Николова и Светла Денчева ще присъстват на цялата репетиция преди спектакъла. В края на подготовката за представлението ще посрещнем и децата и младежите от ЦСОП, за да разкрием пред тях вълшебния свят на балета. Артистите от трупата ще направят специални демонстрации за шуменските дарования, а след това в беседа, водена от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов, Силвия Томова ще представи пътя на младия талант към професионалната сцена. Тя ще отговори и на въпроси на учениците и ще им помогне с конкретни съвети за усъвършенстване на тяхното майсторство. Примабалерината ще представи и постиженията на проекта на Държавна опера – Стара Загора „Ние сме музиканти“ за работа с деца със специални образователни потребности.

Под нейно ръководство бе реализиран балетният компонент на инициативата на директора Огнян Драганов.

Музикалния аспект на проекта на среща в ЦСОП през февруари представи певицата Русалина Мочукова, която гостува в града като солист на Симфониета Шумен в съвместен концерт с Васил Петров.

Снимка: ЦСОП – гр. Шумен

За представлението в Шумен Старозагорската опера специално предоставя на младите балетни таланти, на децата със специални образователни потребности и техните придружители билети на преференциални цени.

Постановката на „Лебедово езеро“, която след това публиката ще види, е с редакция на Силвия Томова по хореографията на Мариус Иванович Петипа и Лев Иванов. (И още...) „Спектакълът е много красив. Това е балетът, който безусловно се познава от целия свят. Радвам се, че всички тези деца ще присъстват на нашата репетиция, ще се срещнат с артистите, ще могат да зададат въпроси, а ако искат – ще им покажем нещо. Ще ги въведем зад кулисите да видят как се твори един спектакъл. Те ще бъдат възхитени, защото ще ни видят в репетиционно облекло и малко след това – вече облечени в костюмите. Трупата очаква с огромно нетърпение това събитие. Всички знаят, че ще има такова посещение и са възхитени. А и аз съм ги научила колкото повече градове, хора и деца ги гледат, толкова по-популярни и известни ще станат те. Контактът с такава публика те зарежда с енергия от друга вибрация.“ – каза Силвия Томова в интервю по Jazz FM.

В ролите ще видим: Одета/Одилия – изгряващата звезда на Балета на Държавна опера – Стара Загора Алесия Бакин, принц Зигфрид – Фиорди Лоха, Шут – Филипо Сарторели, Ротбарт – Марсело Молина. Билети се продават на касата на ДКТ „Васил Друмев“ и в Entase.

