Млади таланти от конкурса „Сара-Нора Прима“ дебютират в Държавна опера – Стара Загора по покана на Силвия Томова: „Всички ще бъдем много щастливи и доволни от резултата!“

Млади таланти от Варна, София и Южна Корея дебютират с Балета на Държавна опера – Стара Загора в „Спящата красавица“ тази вечер. Художественият ръководител Силвия Томова подбира четиримата специални участници на провелия се през миналата година втори конкурс „Сара-Нора Прима“ в Бургас, в чието жури е.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Анна Гичева ще играе Фея Нежност, а с брат си Християн Гичев ще танцуват дуета на принцеса Флорина и Синя птица в трето действие. Рада Николова ще бъде в ролята на Фея Плодородие. И тримата са от Националното училище по танцово изкуство в София. Стефани Николова, която учи в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна, влиза в ролята на Фея Смелост. „Те ще участват за първи път в цялостен спектакъл на професионална сцена, и то в балета на балетите. Много са развълнувани!“ Младите таланти репетират с трупата от ноември насам. В ролята на принц Дезире ще видим носителят на Първа награда Ким Со-Джун от Южна Корея.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Силвия Томова с носителите на нейната специална награда – участие в „Спящата красавица“: отляво на дясно Християн Гичев, Рада Николова, Силвия Томова, Стефани Николова, Анна Гичева

„Поднасяме изключително красив спектакъл и представяме нови бъдещи звезди. За моята трупа винаги е много приятно. Танцьорите с голям интерес и огромно удоволствие приемат нови артисти, защото всички се учим взаимно един от друг. Ще бъде изключително събитие!“ – коментира в интервю по Jazz FM Силвия Томова. Тя е впечатлена от тяхното изпълнение на конкурса. „Прецених, че без проблем ще се впишат в един голям спектакъл, и то в роли, които се изпълняват от солисти и прими. Те са с изключителни физически качества, надарени с интелект, психическа и физическа издръжливост, много добре научени и достойни да бъдат на сцената заедно с нас.“ За танцьора от Южна Корея участието тази вечер ще бъде голям скок в неговата кариера. Той за първи път танцува принц Дезире. „Дойде много подготвен, бе научил цялата хореография, репетира невероятно добре, бързо се адаптира.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

В своята коронна роля на принцеса Аврора ще блести примабалерината Анелия Димитрова, а в ролите на Фея Люляк и Фея Карабос ще танцуват Алесия Бакин и Ромина Славова. Балетът „Спящата красавица” на Старозагорската опера е поставен в класически стил, хореографията е на базата на гениалната интерпретация на Мариус Петипа. Постановката и режисурата са на големия танцьор, хореограф, филмов актьор и утвърден балетен предприемач и преподавател Андрей Босов. Декорите са дело на именития български художник-сценограф Иван Токаджиев, а приказните костюми проектира Мария Блажева, за която това е втората постановка на „Спящата красавица“. „Публиката ще има удоволствието да види събитие за Стара Загора и за България. Всички ще бъдем много щастливи и доволни от резултата!“ – коментира още Силвия Томова.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Точно след месец Балетът на Държавна опера – Стара Загора ще гостува в Софийската опера и балет с „Копелия“. В постановката се откроява артистичността на Анелия Димитрова. „Копелия“ е такъв балет – комедиен, забавен. Самата тема така сме я представили, че всички трябва да са много големи артисти. Балетът е изпъстрен с изключителни ситуации, които тя отиграва безкрайно добре. Ще се появим пищно, красиво и достойно на голяма сцена. Тя е вече голяма звезда и това включва и нейната артистичност.” – посочи Силвия Томова.