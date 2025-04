Будна съвест и изострена социална чувствителност, любов към семейството, спокойствие сред природата: СГХГ представя втора изложба с дарението на наследниците на Николай Владов – Шмиргела

Будна съвест и изострена социална чувствителност, любов към семейството, спокойствие сред природата – Софийската градска художествена галерия представя втора изложба за Николай Владов – Шмиргела с творби от дарението, направено от внучката му Юлия Банкова.

Този път акцент е неговата колекция. „Възможните връзки: образи из ателието на Николай Шмиргела“ можем да разгледаме от 11 февруари до 6 април включително. С този жест Юлия Банкова направи творческото наследство на Николай Владов – Шмиргела широко обществено достояние и даде материал за изследвания върху приноса на артиста, белязал десетилетия от културното ни развитие. Произведения на Шмиргела тя дари и на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в родния му град Шумен, както и една творба – на библиотеката в Самоков. Негови документи тя внесе в Държавна агенция „Архиви“.

Снимка: Светослав Николов

„Възможните връзки: образи из ателието на Николай Шмиргела“ представя творби от колекцията на Шмиргела, откупени от него или подарени му от приятели. Най-ранният период, в който изложбата ни връща, е на основаването на Дружеството на новите художници. „Творческият път на Шмиргела е много дълъг. Той започва от края на 20-те и през 1931 г. се случва важното събитие – създаването на Дружеството на новите художници от млади, ентусиазирани, модерно мислещи автори. Сред тях са Вера Лукова, Шмиргела, по-късно – Кирил Цонев, Александър Жендов, Александър Стаменов, Стоян Венев. То има много активна дейност, включително международна. Правят изложби, издават вестници, пишат критика.“ – разказва по Jazz FM кураторът Неда Живкова.

Снимка: Светослав Николов

Полиграфски отпечатъци от книга на Георг Грос

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023

Много от творбите носят идеята, че изкуството трябва да е близко свързано с живота, да е социално ангажирано. „През 30-те години в България се появяват много силни влияния от немското течение Нова предметност, което отправя поглед към социалните теми. Към този момент ни отвежда и сбирка от 15 полиграфски отпечатъка на Георг Грос, част от голяма книга със 100 графики, която откроява социалната роля на изкуството.“ – обяснява Неда Живкова.

Снимка: Светослав Николов

Стоян Венев

Дава се под наем, 1935

туш, лави, колаж

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



В много от творбите от колекцията на Шмиргела е болката в живота. Тук е произведение на Стоян Венев, на което виждаме бездомник пред богата къща, на всеки от чиито прозорци пише „Дава се под наем.“ От Александър Жендов е „Стачка“, както и друга творба, на която виждаме как на фона на протестите на улицата писател в кафене въздъхва пред своята събеседничка: „Скучно време! Просто няма за какво да се пише!...“

Снимка: Светослав Николов

Александър Жендов

Стачка, 1932

въглен, гваш

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



Докато навън бушува животът, в зала на художествена галерия жадно разглеждат произведения на изкуството меценати, не защото се вълнуват от творбите като изразителност, а защото са им важни с комерсиалната си стойност. „Цялото творчество на Николай Шмиргела е абсолютно ангажирано със социални теми. Той дълго време е директор на НХГ, създател е на Криптата, редактор е на списания и вестници. Социалното присъства в неговия живот.“ – посочва кураторът на изложбата.

Снимка: Светослав Николов

Вляво:

Вера Лукова

Работник – портрет на Николай Шмиргела

маслени бои, шперплат

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



Вдясно:

Светлин Русев

Портрет на Николай Шмиргела, 1977

маслени бои, шперплат

ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

В залата ни посрещат два портрета на Шмиргела – единият – на Вера Лукова, който бе показан в първата изложба в галерия „Васка Емануилова“, откупка на СГХГ, и вторият – на Светлин Русев, собственост на ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен. Тук Шмиргела е в своето ателие, а до него е композицията му „Самолети“. „Неговият образ сякаш изпъква от тъмнината на ателието.“ – подчертава Неда Живкова. В текст за Център-ателие „Николай Шмиргела“ от досието на Николай Владов – Шмиргела в Съюза на българските художници Светлин Русев разказва:

Едва ли някога шмиргела е подозирал до каква степен е прозрял в творбата си „Самолети“ истинския смисъл на нейното съдържание. Всичко е разрушено, единствено хората са останали, по-силни от огъня и разрушенията, опърлени и покрити с прах, отправили поглед на тревога и надежда към безкрайното пространство, откъдето човекът вместо светлина изпраща разрушение и смърт. Оттогава са изминали много години, но тази странна самобитна форма, която противоречи на учебните канони, но е в съзвучие и хармония с големите художествени истини, издържа не само изпитанията на войната, но и най-страшната проверка на времето. В този смисъл тази работа, поне за мен, е символ на цялостната творческа дейност на Шмиргела. И като форма, и като смисъл на надежда, с която авторът е преминал изпитанията.

Веднъж, излизайки от тясната стълбичка от ателието, в което работеше Шмиргела, накъде на горните стъпала случайно се обърнах и погледнах надолу. Насред помещението, задръстено с фигури, стоеше като забит в земята Шмиргела с бяла престилка. В огромното пространство, притеснено и като че и изместено от един образен свят, силен и могъщ с чистотата на поривите, драматизма и богатството на чувствата, малки и големи фигури от глина и гипс, отлети или изчукани в траен материал, проекти за паметници и свалени калъпи, очакващи да превърнат негативната памет на формата в реалност, съжителстваха в онова странно и неповторимо единство, което може да осигури само обединяващата мощ на твореца.

Шмиргела стоеше като че ли изграден от живота и смъртта, от борбата и победата, сред един свят, който го бе родил и създал, а авторът като благодарен син го бе превърнал в своя трайна и неповторима човешка вселена от бронз и гранит. Мощните форми преминаваха една в друга, изпълваха празното пространство с неуловими състояния. Хората от „Самолети“ бяха стъпили здраво на земята като самотни войници на живота, останали със своята вяра.

Снимка: Светослав Николов

Светлин Русев

Пейзаж с пране, 1961

маслени бои, платно

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



„Тази скулптура е фигурална композиция от хора, които се опитват да чуят приближаващите се самолети. Шмиргела разказва, че тя е свързана с бомбардировките над Герника и е създадена по същото време, по което Пикасо прави своя триптих „Герника“ за Парижкото изложение през 1937 г.“ – разказва кураторът Неда Живкова. Оригиналът на „Самолети“ е в Шумен като част от дарението на Юлия Банкова, а копие има в Градската градина близо до СГХГ, където, благодарение на дарението, бе поставена още една творба на автора. Така се оформи скулптурен парк с произведения на Шмиргела.

Снимка: Светослав Николов

В изложбата в СГХГ има кът със скулптури, които Шмиргела посвещава на семейството.

Снимка: Светослав Николов

Скулптурния кът на изложбата в СГХГ

СГХГ – откупки през годините и Дарение от Юлия Банкова, 2023



Със силно чувство за любов и закрила баща и майка са сведени над своето дете в композиция във формата на сърце.

Снимка: Светослав Николов

Николай Владов – Шмиргела

Обич, 1974

теракота

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



В дарението, но и в откупки от галерията, виждаме произведения от различни материали – теракота, мед, мрамор. „Разнообразието на материалите говори за изключително майсторство. Този кът е много личен и свързан със семейството. Част от изобразените са неговите внучка със съпруга ѝ, правнуците му. Семейството е представено като много важна част от ателието на Шмиргела.“ Накрая на този кът е „Плодородие“ със женска фигура с плодове в скута. Това е съпругата на автора, бременна с тяхната дъщеря.

Снимка: Светослав Николов

Графики на Таня Владова

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023

След това започва разказ с произведения именно на дъщерята Таня Владова. „Тя е много интересен график, който днес не е много известен. Една от папките, които Юлия Банкова дари на СГХГ, е пълна с тях. Те са в различни серии, някои от тях са много интересни и звучат съвременно. От тези няколко цикъла особено интересен е морският. Опитали сме се с десетина произведения да я представим като неразривна част от семейството.“ – разказва кураторът Неда Живкова.

Снимка: Светослав Николов

Пенчо Георгиев

Сестри, 1930 – 1932

гравюра на дърво

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



Финалът на изложбата е с много спокойни пастели, свързани с посещение на Шмиргела в Турция. След всички социални вълнения на новия град, който се надига в творба на Пенчо Георгиев с човека, който трябва да устои на социалните неравенства и противоречия, след любовта в семейството, стигаме до спокойствието с пейзажи.

Снимка: Светослав Николов

Николай Владов – Шмиргела

Пейзажи от Турция, 1957

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



„Когато за първи път видяхме тези нетипични за Шмиргела пейзажи, дори зададох въпроса на колегите дали са сигурни, че това е Шмиргела. Никога не бях виждала нещо подобно от него. Те изразяват едно пасторално спокойствие във връзка с пътуването в непозната екзотична среда. Той се занимава с оформление на павилиони в търговски изложения още от 30-те години. Дори „Плодородие“ е създадена за Пловдивския панаир. Тяхната цветност, вдъхновение, светлината, която пада по различен начин, говорят за друг тип вдъхновение и друг вид поглед към природата. Дори може да ги свържем с някои от много ранните произведения на експресионистите.“ – описва произведенията Неда Живкова.

Снимка: Светослав Николов

Вера Лукова

Автопортрет

маслени бои, платно

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



Така представянето на дарението на Юлия Банкова с творби на Шмиргела завършва с усещането за живот, в който всичко, което си дал, е дошло от сърцето, от една будна и чувствителна душа. Било е искрено и автентично. Било прието и е останало във времето.

Снимка: Светослав Николов

Оформлението на изложбата е със страстта на Шмиргела към историята и архивите. Дизайнерът Надежда Олег Ляхова го прави с колажи от статии на Шмиргела и образи от неговото ателие. По време на нейното експониране бяха проведени редица ателиета в партньорство с платформата „Гледане с разбиране“, като творбите видяха деца и украински семейства, както и от хора от домове за възрастни.

Снимка: Светослав Николов

Дечко Узунов

Пролет, лято, есен, зима (Първи вариант по селски), рисунки към поемата „Сезони на нашата улица“ от Петър Караангов, ок. 1960

туш, четка, хартия

СГХГ, Дарение от Юлия Банкова, 2023



Към дарението на наследниците на Шмиргела има каталог, който по значим начин допълва знанието за Шмиргела. В изложбата в СГХГ и, съответно, в каталога можем да видим и произведения още на Георги Баев, Александър Поплилов, Преслав Кършовски, Александър Стаменов, Георги Попов – Джон, Иван Димов, Андре Масон, Рене Портокареро, Кармело Гонсалес и др. В него са изследвани връзките между Шмиргела и хората, посещавали неговото ателие и оставали своите автографи, афоризми, поезия по стените.

Изложбата в снимки на фотографа Антонио Георгиев:

Изложбата „Възможните връзки: образи из ателието на Николай Шмиргела“ и каталогът към нея са реализирани с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Изложбата се осъществява с партньорството на Държавна агенция „Архиви“ и Art Affairs & Documents Foundation.

Първата изложба на СГХГ с творби на Шмиргела от дарението на Юлия Банкова бе „Голото тяло – изследване на формата“ в галерия „Васка Емануилова“.

Снимка: Светослав Николов

Кадър от изложбата „Голото тяло – изследване на формата“ в галерия „Васка Емануилова“