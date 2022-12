„Морски фар“ е първи самостоятелен авторски албум на Михаил Йосифов

Композиторът и китарист Михаил Йосифов подготви първи самостоятелен авторски албум. Пиесите в него са необичайни и интересни, погледът му обхваща широко музикално пространство, включва различни перспективи, основава се на наслагването на разнообразни специфични елементи. Той отразява богатството от натрупвания през годините. „Албумът нямаше как да стане без помошщта на най-близки супер приятели. От „Несекомикс“ на барабаните е Александър Даниел – Санди – цялостна опора в концепцията, изграждането, паданията, ставанията, изтупването на праха – той е човекът, който е най-близко до мен, и, естествено, Георги Дончев на контрабаса, без когото сме заникъде.“ – представи най-близките си сподвижници в творческия процес Михаил Йосифов в студиото на Jazz FM.

Албумът съдържа композиции, събрали повече от 10 години творческа дейност. Той ще се нарича „Морски фар“, а за едноименната пиеса Михаил Йосифов разказа: „Морски фар“ се появи, когато малката ми дъщеричка Марина се роди преди 11 – 12 години. Вечер я приспивах с акустичната китара. Морския фар е олицетворен от една проста мелодийка, която се повтаря пак и пак, прилича на въртенето на светлината на фара. Пиесата разказва за моряк или човек, който пътува на кораби и милее да се върне на своя бряг. Той преминава през бурни и тихи времена, понякога е страшно, понякога е красиво, понякога е спокойно, понякога – плашещо. И най-накрая той вижда фара в далечината и акостира в така миления кът. Дори на финала тромбонът на Влади Мичев имитира кораб, който минава отдалеч. При записите той ме попита „Този ход накрая защо е такъв грозен?“ Обясних му, че това са корабите. „Сега вече разбирам.“ – каза той.

Фарът е образ в живота му още от дете. Баща му – художникът Владо Йосифов, от малки води синовете си на нос Емине, близо до който имат къща. „Така фарът стана символ на моето детство.“ – споделя Михаил Йосифов. Другите солисти в тази пиеса са Малина Манчева – цигулка, и Иво Александров – виолончело, а също и вибрафонист, чието име засега музикантът запазва в тайна. В тази пиеса силно присъства бароковият звук – Малина се явява с инструмент със старовремски струни от естествен материал. „Те са доста трудни за работа. Съвременните цигулки имат помощни ключета, с които фино много бързо и лесно се настройват. А тези се настройват само с ключовете на охлюва и нямат друга механика, освен да бъдат заклинени. И подготовката бе много натурална.“ – разказва интересен детайл от творческия процес Михаил Йосифов.

Музиката в „Морски фар“ е на много пластове чисто инструментално, но и на идейно ниво, разказва многообразни преживявания, включва основен състав и гости със своя облик и характер. Голямо разнообразие е събрано в едно цяло. „Това е моя мечта от много време насам – да записвам акустична музика. Вече имаме наше студио, имаме възможността сами да правим своите неща.“ – разказва Михаил Йосифов. Основата на композициите полага със своята китара, след това се добавя свиренето на най-близките му приятели. „И бавно-бавно пиесите зреят в главата ми. Има опити, има неуспехи, после сменям аранжимента. Записах няколко пъти различни инструменти за една партия, после я променям, защото виждам, че не работят. Процесът отнема доста време, но то се прекарва много приятно.“ – казва за търсенията и внимателното оглеждане на материала Михаил Йосифов. Всички участници свирят с мисълта за Рони, на която е посветен албумът: „Те се включиха абсолютно безрезервно, понеже албумът е посветен на нашата Рони, която си отиде. Те чувстват, че всичко това го правя с тази енергия. Освен че много се забавляваха, надявам се и много харесаха музиката, която записахме. Правя го с идеята за спомен. Чувството в тази музика е насочено към Рони.“

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".