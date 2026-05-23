Звукът на Хамонд орган триото като автентичен глас: Вилизар Гичев представя оригинална музика за този формат с брат си Андрей Гичев и с Теодор Тошков

Оригинална музика, написана от китариста Вилизар Гичев специално за Хамонд орган трио, ще звучи на поредица от три концерта – на 23 май от 20 ч. в кино „Влайкова“, на 24 май – на Swing Dance Festival в НДК, и на 29 май в Ten Fingers в Бургас, където дори ще разполагат с автентичен аналогов орган. „Моята музика е вдъхновена и повлияна от суинга, блус рифовете с идея за съвременност. Това е моят автентичен глас. Чувствам се много добре в тази формация. Написах тези пиеси, за да звучат хубаво в този контекст. Всяка пиеса е посветена на приятел или близък, с което искам да изкажа благодарност на хората, които ме подкрепят от самото начало.“ – посочи Вилизар Гичев в интервю по Jazz FM. Концертите трябваше да са с участието с италиански органист, който обаче по уважителни лични причини, не може да дойде сега. Затова отпаднаха и няколко дати от планираното турне.

„Златният звук на Хамонд орган триото е с доста силно изразен суинг, блус, доста пространство между фразите и със симбиоза между органа, дълбокия бас и специфичната хармония. В този контекст китарата има специална роля и място. Звукът на нашето трио изхожда от тази традиция на Джими Смит, Джоуи Ди Франческо – с по-акустичния характер на китарата.“ – разказа Вилизар Гичев за звука на триото. Андрей Гичев подчертава новите пространства, които открива чрез Хамонд органа: „До голяма степен ми е много приятно да се запознавам с този инструмент, да откривам хоризонти. В повечето ситуации, когато свири пиано и китара, много внимаваме, защото доста често има риск да се бият хармониите. Тук нямаме такива притеснения – Хамонд органът е като цял оркестър. На мен ми се поставя тежката задача да държа и хармонията, и баса. Благодаря на брат ми за покана, за доверието и за това, че ми отвори погледа към тази музика, която ме вдъхновява.“ За спецификата на свирене в тази формация Теодор Тошков подчертава: „Тази формация предоставя безкрайни възможности. Интеракцията помежду ни трябва да е на много високо ниво. Има много голям ефект от всяко нещо, което който и да е от нас изсвири. Един акцент може да тласне музиката в съвсем различна посока и това много ме вълнува. Много е живо и спонтанно свиренето.“

Разговорът ни започва с темата за разделението между класиката и джаза и често срещаното отрицание на втория жанр, когато той се описва като несериозна и забавна музика. Повод са думите на 90-годишният Стефан Славов, когато той прие наградата „Златен век“ на Министерството на културата: „Изпитвам особена благодарност към всички хора тук. Това е един от първите случаи, когато симфоничната музика, симфоничните музиканти и композитори, оказват внимание и на естрадни и джаз изпълнители. Дано да продължи така – и двете течения – класика и джаз – да се съединяват и да си помагат.“ Как младите хора коментираха тези разделения – чуйте в интервюто чрез плейъра под основната снимка.