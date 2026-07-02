Звездата на вокалния джаз Самара Джой с бутиков концерт в НДК

На 8 ноември София ще посрещне една от най-ярките звезди на световната джаз сцена – Самара Джой, носителка на 5 награди „Грами“ и артист, определян единодушно от музикалният свят като новия голям глас на джаза.

Само на 26 години Самара Джой вече е вписала името си сред най-големите. Отличена с „Грами“ за „Най-добър нов артист“, Самара Джой поема щафетата от поколения легендарни изпълнители и вдъхва нова енергия на американската вокална традиция. Критиците неизменно я поставят редом до Ела Фицджералд и Сара Вон, а всяка нейна поява на сцената се превръща в събитие.

Дълбокият ѝ, кадифен алт, безупречната музикалност и рядко срещаната артистична зрялост превръщат всеки концерт в интимно пътешествие през най-красивите страници на джазовата история – изпълнено със съвременно звучене, елегантност и неподражаем стил.

Този изключителен концерт ще се състои в Зала 3 на НДК – пространство с камерна атмосфера и ограничен капацитет, което позволява онази рядка близост между артист и публика, характерна за най-престижните джаз клубове в света. Това не е просто концерт. Това е вечер за ценители.

Билетите за концерта на Самара Джой вече се в продажба и може да ги откриете тук.