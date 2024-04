Звездата на Музикалния театър Александър Мутафчийски поставя „Графиня Марица“ в операта в Русе: „Пренсасяме публиката в красива приказка за любовта, пред която няма прегради и предразсъдъци“

В класически прочит на „Графиня Марица“ от Калман на сцената на Държавна опера – Русе звездата на българската оперета Александър Мутафчийски превръща произдведението в красива приказка за любовта. Той получава пълната свобода да направи постановката така, както я чувства с опит в заглавието като актьор и асистент режисьор в Националния музикален театър. „Това е моето виждане и усещане за този бисер на оператата. Заложил съм на класическо представяне с автентичните унгарски танци и фолклорни костюми. В този прочит най-чисто се усещат авторовите идеи. Пренсасяме публиката в красива приказка за любовта, пред която няма прегради и предразсъдъци. За миг си мислим, че любовта може да е невъзможна, но тя побеждава – побеждават силните емоции!“ – разказва режисьорът в интервю по Jazz FM. Интересът към спектакъла е толкова голям, че дни преди премиерата на 14 април билетите бяха разпродадени. Диригент е Димитър Косев, сценографията е на Денис Иванов, художник на костюмите е Яна Дворецка, а в спектакъла участват солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера – Русе.

Александър Мутафчийски за трети път работи с Държавна опера – Русе. Миналата година те подготвиха концерта „Малката Виена“ и тогава съставът се запозна с режисьорския му подход. Последва постановка на „Прилепът“. „Удоволствие е да работя с този екип! Всички са много отдадени и с желание изпълняват всичко, за което помоля. За пореден път се убеждавам, че в нашата работа е много важен екипът.“ – сподели удовлетворението си от работата със състава на Държавна опера – Русе Александър Мутафчийски.