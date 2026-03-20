„Животът на Едит Пиаф“ в концерт-спектакъл на Вера Шандел с Ангел Заберски трио, с Мими Николова и Александра: „Искам да предам по-различно усещане за тази личност“

Преди 15 години Ангел Заберски акомпанира на Вера Шандел в изпълнението на песента Sentimental Journey за филм на нейния съпруг Андре. След това пише цялата музика за филма, а накрая пита вокалистката: „Не си ли мислила за програма с песни на френски език?“ Така се появява проектът „Джаз будоар“ с джаз аранжименти на френски шансони, който под въздействието на реакцията на публиката постепенно се фокусира върху музиката на Едит Пиаф. Специално подготвен концерт-спектакъл „Животът на Едит Пиаф“ ще има своята премиера тази вечер от 19 ч. в зала „България“. Режисьор е Марияна Арсенова, акомпанира триото на Ангел Заберски със Стоян Янкулов – Стунджи и Борис Таслев, а специални гости са легендата Мими Николова и младата вокалистка Александра – ученичка в НМУ „Любомир Пипков“. Билетите за събитието днес свършиха, но то ще бъде излъчвано по 7 Arts, ще бъде повторено на 9 ноември на същото място, а до тогава ще пътува из страната с дати в градове като Русе, Шумен, Стара Загора.

Снимка: Светослав Николов

„Усещам толкова силно, че нещо се случва с мен на сцената, когато изпълнявам тази музика. Аранжиментите на Ангел са много красиви.“ – коментира Вера Шандел в интервю по Jazz FM. Мелодичен и романтичен – такъв е почеркът на Ангел Заберски. „Едит Пиаф е оставила голяма следа във времето и заради историите, които разказва във всяка своя песен. Не ми беше лесно да направя така, че песента да се разпознава, пресъздадена в моето музикално усещане, базирано на джаза. Спойката в триото ни помага. Музиката не е тежка, поднесена е с много финес – има сериозност, има и лекота. Всичко е направено театрално и това кара хората да се усмихват и да им е приятно. Вера много умело разказва историите преди изпълнението на всяка песен.“ – описва преживяването Ангел Заберски.

Специален гост ще бъде Мими Николова, в чието изпълнение през 1965 г. композираната от баща му песен „Калиакра“ печели първата Първа награда от „Златният Орфей“. „Тя е голям професионалист.“ – посочва Ангел Заберски за вокалистката. Първото представяне на песента на живо от конкурса насам стана в неговото присъствие на фестивала „Джаз на село“ в Камен бряг. Мими Николова Вера Шандел познава от продуцирания от нея спектакъл BG Vintage, в който легендата се включи с изпълнението на „Когато луната изплува“ заедно с Велека Цанкова и воден от Михаил Йосифов бенд. После Вера бе сред публиката на концерт на Мими в Шабла. Сега изпълнителката на толкова много култови песни, сред които е и „Замълчи, замълчи“, се завръща в зала „България“, на чиято сцена като девойка записва този шлагер с голям оркестър, дирижиран от Васил Стефанов. Това е и мястото, на която навремето, като възторжен почитател на музиката, е слушала концерт на Ив Монтан и, както споделя, остава толкова впечатлена, че и до днес си спомня всеки детайл от неговото изпълнение и от мизансцена.

Другият специален участник в концерта е младата вокалистка Александра, която е представена само с първото си име. Тя пее от 4-годишна, била е солистка на „Бон-Бон“, продължава с пиано в НМУ „Любомир Пипков“, а сега там учи оперно пеене, догодина ще завърши. „Фина, деликатна, много красив глас.“ – описва я Вера Шандел. В програмата на концерта като мост между поколенията трите вокалистки ще изпълнят заедно „Живот в розово“, двете гостенки имат и по една самостоятелна песен.

За концерт-спектакъла Вера Шандел разказва още: „С театралната част ще предада усещане за живота на Едит Пиаф. Тя винаги е представяна на света с трудностите в живота ѝ. Но въпреки всичко, което е преживяла, е била изключително лека и с много силно чувство за хумор, с много любов в себе си е правила всичко. Животът ѝ е преминавал в много по-светли тонове от това, което сме виждали и е писано за нея. Информация за нейната радостна страна черпя от издадена 40 години след смъртта ѝ книга от близък до нея човек. Искам да предам едно по-различно усещане за тази личност.“

Датата на премиерата не е избрана случайно – на днешния 20 март празнуваме присъединяването на България към Съюза на франкофонията. Концерт-спектакълът се реализира с подкрепата на Столична програма „Култура“. Вера Шандел прави специален жест, за да приобщи към музиката младите и да покани в залата хората от по-възрастното поколение. Тя е впечатлена как преди няколко години приятелите на сина ѝ – тогава на по 13 – 14-годишна възраст, слушат концертите ѝ с шансони с интерес и дори получава въпроса: „Как да намеря твоя плейлист в Spotify?“ Билетите за ученици и студенти са с отстъпка, а за родените преди 1946 г. и след 2006 г. има безплатни билети в централния офис на Eventim в София. „Идеята ми е да запознаем младата публика с тези песни, а на възрастните да върнем усмивката с музика, която те със сигурност добре познават.“ – коментира Вера Шандел.

В навечерието на премиерата се срещнах с музикантите на тяхна репетиция в студиото на Стоян Янкулов. Те разказаха…

Вера Шандел: За Едит Пиаф ще научим колко много е обичала, колко много се е радвала на живота, колко много хумор е имала – и приятели.

Мими Николова: Ще пея любимата си песен „Мъртви листа“. Много благодаря за поканата, за мен е удоволствие да пея тази песен.

Александра: Начинът, по който е направена музиката на Eдит Пиаф, извиква много красиви чувства у човека, който я слуша.

Ангел Заберски: Подходът е много симпатичен. Компанията на моите изключителни партньори, приятели, колеги и фантастични музиканти Борис Таслев и Стоян Янкулов е гаранция за успех. Самата музика е красива и ние се стараем да я направим още по-приятна за слушане, така че да се наслаждаваме на хубави моменти.

Стоян Янкулов: Аз се чувствам много в свои води, защото свирим джаз. Такива са аранжиментите на Ачо Заберски. В музиката на Едит Пиаф има много дълбока емоция, много тъга, примесена с много надежда. В тази музика намирам силата на човешките чувства и любовта.

Борис Таслев: Предаваме нашето виждане за тези песни. Доколкото ги опознавам, те носят своята история. Допускам, че в живота на Едит Пиаф към любовта е имало и много сътресения. Тази музика ми е позната от моето детство. Предизвикателството пред нас е да намерим мярата.