Женя Адамова за новата си изложба „Малки вечерни портрети“: „Нашата работа всъщност е споделяне.“

„Малки вечерни портрети“ се нарича най-новата изложба на Женя Адамова, която може да разгледате в дните преди празниците в галерия „Теста“ в София. „Започнах да работя в началото на септември миналата година, което означава, че са минали 7 месеца оттогава. Първоначално нямах идея, че ще се получи изложба, но пък заглавието дойде от само себе си, което не се е случвало друг път. Първият портрет, който сътворих, направих една вечер. Странно е, защото аз обикновено работя през деня – нужна ми е слънчевата светлина. Обичам деня. Вечерта и нощта оставям за други дейности – четене, филми или срещи с приятели. А работата по портретите започна по този начин и така много лесно за мен се появи името.“ – разказва художничката в интервю за Джаз ФМ радио.

Наред с очарователните и толкова жизнени 19 портретни скулптури Женя Адамова е подредила и няколко стенни пана, за които споделя, че също са били важна част от изложбата, защото са стояли в ума ѝ и е трябвало да излязат на бял свят. Експозицията се допълва от 7 монотипии, за които Женя обяснява: „Монотипията се получава с някакъв вид принт. В моя случай използвах живата глина за принт, т.е. получава се едно изображение, което е уникално. То е оригинал, не може да се повтори, дори и авторът да поиска. Тях комбинирах с акрилни бои и с една друга много приятна техника с напрягане на хартията и изваждането на релеф от нея.“

Художничката често участва в общи изложби, където зрителят много бързо може да разпознае нейните произведения, защото почеркът ѝ е характерен и отличим. Нейното изкуството оказва притегателно въздействие със своята деликатност, финес и спокойствие, хармония и яснота за ролята и мястото на артиста. „Имам си лични усещания за хармонии, които търся. То си е пътешествие.“ – споделя Женя Адамова.

„Когато работиш в ателието, ти влизаш в един поток на енергия и тя си е лично твоя и в момента, в който решиш да сложиш точката, вече работите имат друг свой живот. Те спират да бъдат твои и стават част от нещо различно. Точно този диалог с хората за мен е изключително ценен и много важен.“ – казва художничката в ефира на Джаз ФМ. Тъй като самата тя работи в галерия „Теста“, където е подредена новата ѝ изложба „Малки вечерни портрети“, авторката има възможност да се среща лично със своята публика и тази емоция описва така: „Нашата работа всъщност е споделяне. Това е начинът ни на общуване. И когато има обратна връзка, научаваме неща за себе си, които не сме знаели.“ Женя Адамова разкрива, че срещите ѝ с хората, които прекрачват вратите на „Теста“, са много обогатяващи, а понякога са изненадващи и доста забавни: „Имала съм много забавни моменти. Като цяло това, което ми харесва, е, че след като поговоря с хората, те си тръгват със светнали лица. Някак разбират повече. И когато ти разбереш нещо повече, като че ли имаш повече склонност да заобичаш дадено нещо, което е много важно. Отново стигаме до споделянето.“

Целия разговор на Таня Иванова с Женя Адамова може да чуете чрез плейъра под основната снимка.