„Зелената седмица“ по Jazz FM: водата поставя като тема новото издание на фестивала Culturama

С акцент върху темата за водата е новото издание на фестивала Culturama. То обхваща 13 събития и през 2024 г. продължава да отправя послания за хармония с природата. В програмата са множество изложби и концерти, които ще се проведат на пл. „Славейков“, в новия джаз клуб In The Mood и в Триъгълната кула на Сердика. Изложбите там са с живопис и скулптура с произведения, специално създадени за фестивала, вдъхновени от живота в морето и около водата. „Те са много поетични, но задават важни въпроси за ресурса вода.“ – посочва организаторът Ина Кънчева в интервю по Jazz FM.

Всички могат да участват в дигиталната игра по търсене на чешми в София, да отговарят на въпроси и да се състезават за награди. На 24 юни в галерията на открито в градинката „Кристал“ се открива поредна изложба, а в деня преди това има две прожекции – в кино „Г8“ и в зала „Славейков“ на Френския институт в България, партньор на фестивала. В една от изложбите ще видим произведения на Марта Джурина, стипендиантка на фондация „Културни перспективи“ на Ина Кънчева, носителка на наградата БАЗА. След резиденция в Париж тя показва своите изследвания за р. Сена във връзка с Олимпийските игри, които ще се проведат във френската столица. Другите две изложби са подводна фотография на Мартин Заимов и „Лапидариум“, която представя по абстрактен начин форми от морската природа.

Сред гостуващите френски артисти на Cса Франсоаз Салк и Венсан Пейрани, които ще свирят в дуо в In The Mood на 21 юни и с Врачанската филхармония на 22 юни на пл. „Славейков“. В събота в In The Mood ще слушаме „Джаз самба“ на дуото Орели и Вериока. Запознала се с джаза от баща си, свирил на пиано, Орели казва: „Бразилската музика има много сърцевини, тя черпи от африканската музика, смесва различни култури през вековете, а ние – посредством френската култура – продължаваме този обмен, като допринасяме с нашата френска идентичност.“ Вериока се влюбва в бразилската музика, слушайки голямата пианистка и певица Таня Мария. „Нейната свобода да импровизира и да пее, ме запали да посветя целия си живота н тази музика.“ – каза тя.

Фестивалът Culturama е част от Fête de la musique – Световния ден на музиката. „Търсим съдържание, което да говори чрез метафори и да напомня на хората за раждането на радостта от живота.“ – казва Ина Кънчева. Блага Делчева от Френския институт в България добавя: „Празникът на музиката е вече световно събитие с участието на над 100 държави. Това е френска инициатива от 1982 г. опитваме се да я възродим тук в България, съвместно с Culturama, за трета поредна година. Тя се провежда на 21 юни – най-дългия ден на годината. В Париж тогава кипи от живот. Всички музиканти са навън. Искаме и ние да пресъздадем това усещане.“

Празникът на 21 юни започва с френска танцова трупа, работила няколко месеца с Българската федерация по брейк.

Пълната програма е на сайта на Culturama тук.

