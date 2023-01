Завършилите втория семестър в Училище за музикален театър са на сцената в спектакъл с актьорска игра, песни от мюзикъли и танци

Втория си семестър обучаващите се в Училище за музикален театър завършват с представяне на спектакъла „Следващият“ из „Хрониките на следователя“ на 21 януари от 19:30 ч. в City Mark Art Center. Осемте ученици – Мирослава Бурнева, Снежина Рангелова, Мариета Драгиева, Дариа Стоянова, Миа Боева, Валентина Станкова, Росица Павлова и Яна Бахчеванова, ще изпълнят осем от 99-те текста от „Упражнения по стил“ на Реймон Кьоно. „Всеки има определена задача, превъплъщава се в конкретен персонаж и на сцената се получава нещо много цветно. Ще представим нещо различно, обединено под шапката на мюзикъла.“ – сподели в навечерието на премиерата основател и ръководител на Училището за музикален театър – вокалният педагог Даниела Станкова.

„Градският транспорт е атрактивно и пълно с изненади място, на което можем да станем свидетели на отегчени шофьори, изнервени пътници, безлични тълпи от забързани хора, поредица спирки, глупави спорове, сиво ежедневие… А може би дори и нещо крайно неочаквано! Чрез изразните средства на мюзикъла, учениците на Училището за музикален театър разказват една колкото обикновена, толкова и невероятна история, в която реалното и мистичното се преплитат в едно.“ – се казва в анонса за представлението тази вечер.

Зрителите ще видят постиженията на младите хора в актьорското, певческото и танцовото майсторство в игра, съпроводена от изпълнения на песни от мюзикъли със специално поставена хореография. Ще звучат знакови произведения като Maybe This Time от Cabaret, Funny Honey от Chicago, All You Wanna Do от Six. Режисьор е Христина Ангелова, а неин асистент е Моника Иванова – и двете – преподаватели по актьорско майсторство в Училище за музикален театър. Другият асистент на режисьора е Виктор Ибришимов, който води актьорско майсторство чрез песен. Преподавателят по хореография Петър Герзилов е постановчик на танците в спектакъла и е специален участник в ролята на Следователя.

В Училище за музикален театър възпитаниците се обучават на модулен принцип и от Ивелина Томова от Софийска опера и балет (техника леджит) и пеещите актьори Гергана Стоянова (характерност в гласа и пантомима) и Симеон Владов (сценична реч). Основателят и ръководител на училището Даниела Станкова преподава вокално майсторство и вокални ансамбли. „Обучаващите се постигнаха личностно изграждане, което е от изключително значение за всеки. Това е едно от най-важните неща, което изкуството носи. Възпитаниците ни имат възможност да творят и в трите изкуства – актьорско, певческо и танцово. Така се изграждат в много аспекти.“ – казва тя, удовлетворена от показаните от учениците резултати, които и публиката ще види тази вечер. Даниела Станкова коментира, че първоначално кандидатствалите са водени от интереса си към певческото изкуство, но техните преподаватели ги запалват и по актьорството и танца, за да развиват комплексно музикалния театър. „Те искат да опитат нещо различно, да предизвикат себе си, да помечтаят.“ – посочи тя.

Със спектакъла тази вечер приключва вторият семестър и след малка ваканция през март ще бъде обявен следващият кастинг за нови обучаващи се в Училището за музикален театър. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.