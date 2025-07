Заслужено обществено признание: до полунощ на 25 юли се приемат предложения за Наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата

Обществено признание за значим принос към културния живот на София ще отдадем за 24-и път с ежегодните Награди на Столичната община за ярки постижения в областта на културата. Те се присъждат в областите: литература; театър; музика; визуално-пластични изкуства; художествена фотография; кино; архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда; критика и журналистика в областта на културата; танцово изкуство; фолклорни сценични изкуства; съвременни перформативни и мултижанрови изкуства. Проектите трябва да са реализирани в периода от 1 юли 2024 г. до 1 юли 2025 г. Отличените получават грамота и парична награда от 2000 лв. Присъжда се и Специална награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура – за цялостно творчество на творец или творчески колектив, работещ на територията на Столичната община. Носителят се удостоява с грамота и статуетка на Св. София, изработена от Георги Чапкънов – Чапа, както и парична премия от 5000 лв.

„Идеята, с която са създадени тези награди, е столичният град да отличи своите творци. Областите са доста, защото Столична община се опитва да обхване всички сфери на културния живот, както и значимите творци, работещи в София. Ние отдаваме признание за труда на тези хора, за това, което са направили за столичния град. Самите награди имат доста сериозен авторитет. Сред отличените със Специална награда за цялостно творчество са Крикор Азарян, Валери Петров, Юлия Огнянова, Георги Господинов, Стоянка Мутафова, акад. Васил Казанджиев, Анжел Вагенщайн, проф. Кирил Топалов, Кирил Маричков и много други обичани, познати, любими хора, които заслужават признанието на своите съграждани и на всички българи.“ – коментира в интервю по Jazz FM Нели Горанова от дирекция „Култура“ на Столична община.

Предложения могат да правят неправителствени организации и граждански сдружения, работещи в областта на културата в София, регистрирани по ЗЮЛНЦ, както и други културни институции и юридически лица на територията на Столичната община. Предложения не могат да се правят от самите кандидати. Не могат да бъдат номинирани творци посмъртно. Предложението трябва да съдържа мотивировка на кандидатурата, творческа биография на автора или участниците в авторския колектив, авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/концерт и пр.), което е повод за предложението, контактна информация за вносителите и за предложения творец/творчески колектив. Документи се подават само по електронен път чрез сайта на дирекция „Култура“ на Столична община. Повече можете да откриете и тук: Столичната община приема предложения за Наградите за ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА за 2025 г. - Публикации - ArtSofia.

По традиция връчването на наградите е част от празненствата за Деня на София – 17 септември. През тази година церемонията ще бъде в Балната зала на Двореца (Национална художествена галерия). Тя ще бъде последвана от концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с ръководител Любомир Денев – син – ансамбъл, който твори към Общински културен институт „Красно село“. Финалът ще бъде с празничен концерт за всички граждани и гости на София.

За допълнителна информация: 029862278, 029872179, [email protected].