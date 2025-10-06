Запознала се с композитора и барабанист Брандън Сандърс на 19-годишна възраст, тогава никому неизвестната днешна звезда Джазмия Хорн пее и в третия му албум – предстоящия Lasting Impression

Джазмия Хорн е специален участник и в третия албум на барабаниста Брандън Сандърс Lasting Impression, както го подкрепи в началото на звукозаписната му кариера през 2023 г. Тогава тя записа две песни – I Can’t Help It на Стиви Уондър и In a Sentimental Mood на Дюк Елингтън. Сега отново участва в две заглавия от албума на своя отдавнашен приятел. Първата публикувана песен е големият хит на Стиви Уондър от 1967 г. Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do). Тя излиза като пилотен сингъл от албума с премиера на 7 ноември.

Брандън Сандърс и Джазмия Хорн са като брат и сестра, срещнали се още преди вокалистката да стане една от големите джаз знаменитости с множество награди от престижни конкурси и музикални издания. „Запознахме се във Фейсбук през 2010 г. Тогава никой не я познаваше, но общ приятел ни свърза, а аз я поканих вечерта да пее на мой гиг. Тя порази всички. Останахме във връзка и станахме близки като брат и сестра. Тя ми каза, че винаги мога да я потърся. Когато записахме албума, сама предложи да тръгнем на турне.“ – разказва Брандън Сандърс.

Този първи негов албум Compton’s Finest излиза през 2023 г. Следва The Tables Will Turn, който отново е записан с гост вокалистка в две песни – този път това е Кристи Дешиъл. И отново тези песни са кавъри – Human Nature на Майкъл Джексън и Prelude to a Kiss на Дюк Елингтън. Както в първия, така и в третия си албум Брандън Сандърс работи с басиста Ерик Уийлър и вибрафониста Уорън Улф. Последният участва във всички проекти на барабаниста и е най-големият му поддръжник, непрекъснато насърчаващ го да твори и да излиза на сцената. Две са новите имена – на саксофониста Стейси Дилард, както и на композитора, аранжор и пианист Ерик Скот Рийд. В албума той е и в ролята на автор, като другите произведения са на Сандърс, на Боби Хътчерсън, на позабравеното име от джаз историята Мал Уолдрън, както и на братята Гершуин. Ако се съди по концепцията на предишните два албума вокалистите да пеят по един джаз стандарт и една аренби класика, другата песен в Lasting Impression с вокалите на Джазмия Хорн би трябвало да е Our Love Is Here to Stay.

Албума Compton’s Finest от 2023 г.:

Брандън Сандърс е роден през 1971 г. в Канзас, а на барабани започва да свири късно в живота си. Преди това е бакалавър по комуникации и получава магистратура като социален работник от Университета на Канзас. Успоредно с ученето, трупа солиден опит в баскетбола като играч и като треньор. Но, когато трябва да изостави младежкия спорт поради навършването на 25-годишна възраст, „като типична Риба се запитах какво да е следващото, с което да се захвана.“ И започва да учи барабани, свиренето на които му се отдава естествено, за разлика от китарата и саксофона, които също е опитал.

Албума The Tables Will Turn от 2024 г.:

Джаз фундаментът е поставен у дома още в детството му. И майка му, и вторият му баща свирят на инструменти, баба му е държала джаз клуб, в който се е изявявал Лу Доналдсън. И слушането на джаз става негово хоби от дете. В момента колекцията му от плочи наброява над 30 000 заглавия. И ако в началото на своя път той си сътрудничи с тогава никому неизвестната днес звезда Джазмия Хорн, към сегашния момент партньорствата му включват работа с китариста Питър Бърнстайн в началото, Джо Ловано, Есперанца Сполдинг, Уолтър Смит III, Били Пиърс.

Брандън Сандърс е посветен на усъвършенстването си на барабаните. „Постоянно се упражнявам още и още, за да развия майсторството си.“ – казва той. Творческото си кредо описва така: „Винаги съм искал да правя музика, която остава с хората. Не се опитвам да демонстрирам техника и умения. Искам да продължа да разказвам историята си като артист и да правя хубава музика от началото до края.

Албумът Lasting Impression на Брандън Сандърс излиза на 7 ноември от Savant, които са негови издатели от самото начало на звукозаписната му кариера.