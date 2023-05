За второ издание на хореографската творческа лаборатория ХЕЛИОС в София отново идва работещият в Ню Йорк Владимир Ангелов

Второто издание на творческата лаборатория за млади хореографи ХЕЛИОС (абревиатура на Хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена) ще се състои от 12 до 24 юни в РЦСИ „Топлоцентрала“ в София. Образователният проект е създаден от Столична община и партньори в организацията са Асоциацията за развитие на София, Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и Международната организация и професионална мрежа за хореографи във Вашингтон (The International Choreographers’ Organization and Networking Services – Dance ICONS, Inc.), основана от българина Владимир Ангелов.

Проектът започна с ентусиазъм и с успех приключи първото му издание миналата година. „Наред с другите инициативи на Столична община да развива компетентности, даваме възможности за среща с опита на наши творци извън страната.“ – посочи в студиото на Jazz FM Малина Едрева – председател на Комисията по култура в Столичния общински съвет. „Когато говорим за танц, колаборацията и това да сме в една общност е най-важното. Много е трудно за един хореограф да се затвори в стаята и да създаде нещо интересно. Работата с Владимир бе много въздействаща. Той дава възможност на всеки да навлезе в своята естетика, да установи посоката, в която иска да работи, дава основа на възможни сътрудничества за истинска хореографска общност в България.“ – добави Коста Каракашян.

Той е учил в Ню Йорк и цени актуалната информация, която Владимир Ангелов дава в България за световните процеси в съвременния танц. „Чрез този проект за първи път се срещат на едно място представители на класическата и на съвременната сцена. Така се създават връзки в мрежа и продължава взаимодействието между артистите.“ – изтъкна още едно предимство на ХЕЛИОС Малина Едрева. За първото издание на творческата лаборатория Коста Каракашян разказа: „Всеки ден започвахме с теоретична част, опознавахме историята, навлизахме в критиката на танца. Следобед имахме работни сесии, в които под ръководството на Владимир започнахме да работим върху материала. В края на всеки ден заедно с колегите си давахме обратна връзка, за да можем да стигнем до финалния вариант, който представихме в „Топлоцентрала.“

Като резултат от първото издание на ХЕЛИОС творбата на „Атом театър“ сега се играе в по-голям мащаб. Коста Каракашян кани някои от изпълнителите на останалите хореографи в свои проекти. „Направихме всичко възможно, за да успеем да развием проектите на тези седем хореографи, преминали през ХЕЛИОС.“ – казва за търсеното продължение Малина Едрева. Но организаторите не получават подкрепа от Национален фонд „Култура“ за Фестивал на съвременния танц в София. „Това е дългогодишен процес, който изгради доверие. Само в сигурна среда можем да си позволим свободно да експериментираме. Целите са налице, въпросът е да привличаме енергия у участниците.“

Доверието отваря пространства и дава поглед към хоризонта. Именно на първото издание на ХЕЛИОС Коста Каракашян замисля следващата си стъпка, поглежда към своите перспективи във време за рефлексия. „Проектът отговаря на потребностите ни – дава ни възможност за обмен на опит с българин, започнал своята кариера в София и стигнал до Националната опера във Вашингтон с Пласидо Доминго. Това са важни взаимодействия.“ – описва значимостта на лабораторията той. Сега Коста Каракашян е в журито на ХЕЛИОС.

Столичната община осигурява безвъзмездно участието за тези десет дни на младите хореографи за развитие на техните практики и компетентности. Всеки избран хореограф ще разполага с бюджет в размер на 750 лв. за хонорари на танцьорите в своята творба. До 18 май бе удължен срокът за подаване на документи, до 22 май ще се обявят резултатите. ХЕЛИОС започва на 12 юни и продължава до 24 юни, като ще се проведе в РЦСИ „Топлоцентрала“. „Демонстрацията, която във финалната вечер показаха седемте екипа, бе наситена откъм повишаване на знанието на публиката. Всеки от екипа разказваше какво представлява процесът и какво ще видим. Много е важно публиката да е подготвена и да възприема в цялост това, което творецът е заложил.“ – посочва Малина Едрева в интервюто по Jazz FM на 24 април.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Повече информация, условията и формулярите за кандидатстване можете да намерите в сайта на проекта https://helios-sofia.eu/