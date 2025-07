За трета поредна година Jazz & Art Festival обединява в програмата си музика и занаяти

За трета поредна година се провежда Jazz & Art Festival в село Орешак, разположено в полите на Троянския балкан. Фестивалът събира на едно място някои от най-добрите български и международни артисти за незабравимо лятно преживяване. „При нас различното е, че ние вървим ръка за ръка със занаятите. Затова сме кръстили фестивала по този начин Jazz & Art Festival, тъй като имаме много творци, уъркшопове, имаме и доста разнообразна музикална програма.“ – така създателят на фестивала Камен Хасъмски откроява специфичното за събитието. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Програма на Jazz & Art Festival:

10 юли (четвъртък)

* Falco Spirit

* Братя Владигерови

* Ace Bullet

11 юли (петък)

* Nomad the Group

* Камелия Тодорова

* Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени

12 юли (събота)

* Dock in Absolute

* Rhythm Boys

* Васил Петров с Живко Петров(пиано), Христо Йоцов (ударни) и Калина Андреева (бас)

13 юли (неделя) - Ден на изкуствата

Jazz & Art Festival Oreshak 2025 се осъществява с подкрепата на Община Троян и Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак.