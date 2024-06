За 13-и път джаз фестивал в Кърджали. „Стартирахме като джаз клуб и надграждаме елементите. Но всичко се върти около джаза и емоцията.“ – казва Габриела Гавраилова от екипа на GarsON

13-ото издание на Джаз фестивала в Кърджали ни посреща с цял ден музика на 15 юни при вход свободен в двора на хотел GarsON. Отбелзваме 13 години джаз в региона. „Преди 13 години фестивалът започва като любителска инициативя на приятели бизнесмени, които го организират в Маслиново под името „Джаз фествивал в Долината на Орфей“. След като споделят идеята с приятели, постепенно фестивалът достига до центъра на града и там се провеждат няколко издания. През пандемията, за да съхраним традицията, го приехме ние в GarsON. С гордост мога да кажа, че не сме пропускали издание. Така приехме традицията да има джаз в града. Приятно съм изненадана колко много любители на тази музика има и как с всяка следваща година аудиторията става все по-голяма и по-голяма.“ – разказа в интервю по Jazz FM Габриела Гавраилова от екипа на GarsON. Тук е Фейсбук страницата на събитието.

Тази година фестивалът се разраства и ще заеме почти целия ден. От 12 ч. нататък на сцената ще се качат четири групи. Първи са „Уке дуо“ на Петър Терзиев и Вилизар Гичев, които и преди години са им били гости. „Изключителни млади хора, на които тази година им предстои да издадат албум с авторски песни. Имат много какво да ни кажат.“ – коментира Габриела Гавраилова. След това ще пеят „Спектрум“. „Те за мен бяха истинско откритие и много съм горда, че ще бъдат на нашата сцена. Правят нещо изключително, каквото не се е виждало тук. Сигурна съм, че ще сътворят фурор.“ – предчувства вълнението на публиката организаторката на фестивала. Третата група е The Oldies Goldies с вокалист Велека Цанкова. „Тя е била при нас в различни формати в предишни години. Тъй като познава нашата публика, когато се чухме, много се зарадва и прие радушно идеята. Тя знае, че макар аудиторията да не е толкова голяма, дава много голям емоционален заряд.“ На финала ще чуем местен състав „Кеф бенд“. „Кърджалийска група, наши любимци, които по традицията завършват фестивала – по-ударно, по встрани от джаза, но с много силна енергия.“ – посочи Габриела Гавраилова.

За настроението допринася и обстановката. Дори само по снимки мястото изглежда вълшебно. „GarsON“ е семейното хотелче, което разработваме през последните години с много любов. Имаме прекрасен екип, с който работим с желание. Правим доста различни мероприятия. Този месец на гости ще ни бъде Кристина Топалова с музикално представление, имаме доста участия на други групи.“ – разказва Габриела Гавраилова. С Кристина Топалова идват Димитър Льолев и Стефан Горанов. „Те много се вълнуват да стъпят на сцената при нас. Криси е кърджалийка. Когато някой се прибира на родна сцена, емоцията е още по-голяма. Изпълнени сме с любопитство и нямаме търпение да дойде моментът да ги посрещнем!“

Така гостоприемен е към джазът GarsON с вдъхновението на любимата ни музика. „Стартирахме като джаз клуб и надграждаме елементите. Но всичко се върти около джаза и емоцията.“ – посочва Габриела Гавраилова.