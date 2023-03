Wide Art Forum разширява представите ни за съвременното изкуство и го свързва с различни сфери от живота

Изкуствоведите Теодора Константинова и Радослав Механджийски, които са създатели на образователната платформа за съвременно изкуство и култура Art and Culture Today, поставят начало на ново начинание – Wide Art Forum. Форумът ще се проведе тази събота (18 март) в „Топлоцентрала“. Организаторите се фокусират върху по-широко понятие за изкуство и целят да размият границите между отделните дисциплини. „След досегашната ни 7-годишна дейност с нашите лекционни събития, които провеждаме в Дом на киното основно, усетихме, че е хубаво да надградим в по-широк формат събитията ни и да поканим още гост-лектори, които през различните си професионални гледни точки да видят съвременното изкуство в най-разнообразни краски и нюанси, всеки изхождайки от личната си преспектива, професионалната си експертиза и да докаже, че съвременното изкуство присъства във всяка една сфера, която ни заобикаля, във всяка една професионална дейност.“ – разказва за идеята Теодора Константинова в ефира на Джаз ФМ радио.

По време на Wide Art Forum ще се представят 9 лектори: журналистът Георги Тошев, който ще говори за големите характери в изкуството; психоаналитикът Светлозар Василев, който ще потърси връзката между психоанализа и съвременно изкуство; футурологът Марияна Тодорова, чиято тема е дехуманизацията на изкуството с оглед на изкуствения интелект; колекционерът на съвременно изкуство Николай Неделчев, който ще разкаже за своята колекционерска страст, мотивация и изкушение; изкуствоведите Теодора Константинова и Радослав Механджийски ще говорят за съвременното изкуство като социален експеримент; италианският художник Джузепе Ло Скиаво ще обвърже съвременно изкуство и наука; хореографът и съвременен звуков артист Терас Черниенко от Украйна се е спрял на темата за изкуство и война; изкуствоведът и създател на галерия „Структура“ Мария Василева ще ни потопи в арт дебрите на Балканите, а певецът и пърформанс артист Иво Димчев ще акцентира върху ролята на публиката.

Както е видно от програмата и участниците в нея, Wide Art Forum ще предложи на своите гости разнообразие от теми. Събитието, което ще се проведе от 13 ч. до 18:30 ч. в събота в ‚Топлоцентрала“, се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Организаторите очакват разнородна публика, готова да научи нови неща и да погледне на съвременното изкуство непреднамерено и с голяма доза любопитство.

Своята многопластова работа като изкуствоведи Теодора Константинова обобщава така: „В днешно време изкуствоведът е и куратор, и медиатор, и преводач, и разказвач на изкуство.“ А Радослав Механджийски разкрива: „Нашата мисия е да запознаваме широката публика по един достъпен и в някакъв смисъл приземен начин със съвременното изкуство, обединявайки образованието с някаква форма на забавление, без забавлението да омаловажава качеството и съдържателността на това, което ние представяме, но без да изграждаме дистанция между публиката, без да ѝ внушаваме, че незнанието ѝ тежи, без никаква авторитарност и виждаме, че това работи.“ От своя страна Теодора Константинова допълва: „За нас беше важно да надскочим и тази представа, че съвременното изкуство е само за елитарни общества, заключено в интелектуалните среди и че се говори на един висок, недостъпен език. Това неимоверно прави дистанция между изкуството и публиката. Затова искахме да разчупим и тези граници и именно чрез езика да поднесем съвременното изкуство по един по-достъпен, лек, атрактивен начин за хората и да видят, че всъщност стига да имаш сетива и любопитство да научиш повече винаги можеш да изградиш своя позиция, вкус, критерии за отсяване на добро и лошо според собствените ти виждания.“

