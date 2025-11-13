Вокалистката Лиз Райт засади дърво преди концерта си на Plovdiv Jazz Fest

Преди срещата срещата на Лиз Райт с публиката на Plovdiv Jazz Fest американската вокалистка отдели от времето си, за да засади дръвче в Бунарджика. Това е традиция, която е много важна за нея, тъй като преди години Лиз претърпява тежка катастрофа, в която колата ѝ като по чудо не пропада в дълбока пропаст, задържана от едно младо дърво, което на практика спасява живота на певицата.

През 2015 г. Лиз Райт издаде албума си Freedom & Surrender, в който една от песните - Somewhere Down the Mystic, разказва за тази среща със смъртта. „Автомобилът ми поднесе по заледен планински завой. Отпуснах се, отпуснах ръцете си в скута. Тежкият автомобил тихо се понесе към 25-метровата пропаст. Единствено можах да отроня с въздишка: „Това е.“ Спрях се в прораснало в ледения ръб на пропастта младо дърво със ствол, извил се под формата на кука. Дишах бавно и размишлявах в очакване на това, което ще се случи. След около 20 минути млад съсед отвори вратата, протегна силната си ръка и ме изведе от колата. Сега, когато пея хорусите, пред погледа ми е пропастта и това младо дърво, растящо над нея. То ме върна към живота – бях като риба, отново плуваща свободно в реката с разкъсана от кукичката уста.“ – разказва Лиз Райт.

Тя засади в Пловдив ликвидамбър, познат още като Амброво дърво. То произхожда от източната част на САЩ и Мексико. По време на засаждането заедно с певицата беше и Пламен Панов – заместник-кмет по „Култура, археология и туризъм“ на Пловдив.

Снимки: Ванеса Попова