Владимир Ангелов за Творческа лаборатория за млади хореографи ХЕЛИОС: „Споделяне без претенции“

Творческите идеи на седем хореографи се обединяват в една голяма постановка, с която завършва Творческата лаборатория за млади хореографи ХЕЛИОС (Хореографска Експериментална Лаборатория и Иновативна Образователна Сцена). Проектът се води от Владимир Ангелов – хореограф, лектор и главен директор на Международната организация и професионална мрежа за хореографи Dance ICONS, Inc. Спектакълът на 25 юни от 19:30 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“ при вход свободен ще представи пред публиката всичко научено, открито, осъзнато, родило се като вдъхновение в тези творчески дни.

„Хореографите работят десет дни и създават движенчески материал по въпросите за това накъде вървим като човечество, за опазването на природата, за политическата ситуация. По темите за религията, сексуалността, които обичайно пораждат конфликти, ние хвърляме мост.“ – разказа Владимир Ангелов в интервю по Jazz FM. В работилницата избраните хореографи разполагат с актьори, сцена и бюджет, за да развият и реализират своите идеи. Те споделят едно пространство – Зала 1 на РЦСИ „Топлоцентрала“. „Това е уникална възможност всеки хореограф да види как другият работи. Така те имат обменят практики и си взаимодействат. Има споделяне без никакви претенции.“ – добави Владимир Ангелов.

В поредното си издание проектът надгражда с дигитална анимация, интерактивни камери, работа с композитори, използване на blue print в хореографията. Една от целите за догодина е проектът да стане международен. Той се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“, а партньор е Асоциацията за развитие на София – Sofia Lab. Повече – на сайта на проекта тук.