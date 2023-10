Виктор Макаров за Sofia Singer Songwriter Fest: „Тази сцена е начин за непосредствено общуване с публиката“

С песен, в която си акомпанираме на китара, най-лесно можем да излеем душата си – какво чувстваме, как възприемаме света и усещаме неговото отражение върху нас. Точно върху това акцентира Sofia Singer Songwriter Fest, който се провежда за седми път в София. Изразяваме се и творим в естествена връзка между глас и китара. „Истинската цел е да застанеш на сцената, да погледнеш хората в очите и да споделиш от сърце към сърце. Тази сцена е начин за непосредствено общуване с публиката.“ – отбелязва един от организаторите – бардът Виктор Макаров.

Това е момент на близост и откровеност, когато сме свикнали да издигаме бариери и стени. Тук обаче се отваряме към света и се вливаме в него. „Това прави жанра привлекателен, защото той влиза в искрен разговор с автора. А той дръзва да открие сърцето си, защото изкуството ни дава защита. В песните авторите много сериозно разголват душата си, а в това ние, слушателите, откриваме себе си.“ – казва Виктор Макаров.

Свързвайки се със света, първо се свързваш със себе си, откровеността в споделянето е първо откровеност към теб. Каква е перспективата към живота на поетите с китара в личното преживяване на Виктор Макаров? „Това е възможност да погледна на различни области от живота по нов начин. Пиша песни, когато нещо ме гризе отвътре. Не само си изливам товара, но и търся отговора, къде е утехата. И понеже не съм единствен, сблъскващ се с това в живота, този отговор е съзвучен с въпросите на други слушатели. Затова и така музиката стига право до сърцето.“

Така се създават връзки и култура на общуване. Вчера, днес и утре са трите предшестващи дните на конкурса концертни вечери в „Арт клуб“ от 19:30 ч., а в събота и неделя е международният конкурс в клуб „1857“. Участват 11 автори от България, Словения, Нидерландия и Великобритания, а в журито са Васко Громков, Пламен Сивов, финалистът от миналата година – вокалистка от Нидерландия. Сред наградите – китара от „Кремона“, звукозапис и др.