Веселин Веселинов – Еко, Милен Кукошаров и Мартин Ташев получават признание като будители от жителите на столичния район „Слатина“

Джаз музикантите Веселин Веселинов – Еко, Милен Кукошаров и Мартин Ташев са трима от „Будителите, които живеят сред нас“ на столичния район „Слатина“. Техните снимки с кратко описание на творческата им дейност бяха популяризирани в социалните мрежи и са подредени в изложба на оградата на Лабиринта в парк „Гео Милев“. Там в неделя от 11:30 ч. ще се състои церемонията по връчването на плакетите, а след това тримата ще изнесат концерт „Jazz при поетите“. Инициативата „Будителите, които живеят сред нас“ е на столичния район „Слатина“ и е под егидата на районния кмет Георги Илиев.

„Тя е нещо много мъничко. Напълно съзнателно искахме да е такова, за да поощрим хората, които живеят в кварталите на района, да се огледат около себе си и да видят, че това, което прави града град са хората. За нас е важно да създаваме общности, да вдъхновяваме, поощряваме и подкрепяме хората.“ – посочи в интервю по Jazz FM Елица Виденова от администрацията на район „Слатина“.

За избора всеки може да номинира всеки. От десетимата, получили най-много номинации, седем са артисти. Тримата джазмени имат десетки номинации от най-различни хора. „За мен това бе много вълнуващо, защото ги обожавам, постоянно ги слушам, настолни са ми. И те са изключително отворени хора, наши съмишленици в това, че културата в градска среда трябва да бъде преосмислена и че всяко едно пространство в града е подходящо за изложба, за концерт.“ – посочва Елица Виденова. Тъй като в район „Слатина“ няма много културни пространства, с инициативите и събитията местната администрация обхваща колкото може повече места в района. Така сега ще се съберем в парк „Гео Милев“. На оградата на Лабиринта, където ще се състои церемонията, е подредена изложба с направени от живеещата в района Кристина Камбурова фотографии на будителите. На събитието днес те ще получат плакети, а след това ще се състои концерт на тримата джаз музиканти.

Тази година се провежда второто издание на инициативата „Будителите, които живеят сред нас“. Кампанията започва миналата година в чест на Татяна Лолова – един от символите на района. „Когато тя си отиде, осъзнахме, че има хора, които са незаменими, защото са озарявали деня ни. Едно от паната в изложбата сега е с нейни сценични фотографии, предоставени от сценографа на Сатиричния театър Ина Шкарова.“ – разказа Елица Виденова.

„Опитваме се да правим неща просто защото са красиви и приятни. Невинаги е нужно всичко да е натоварено с тежко послание и силна социална кауза. Понякога самият факт, че правиш нещо малко, но красиво, и го правиш добре, дава своя резултат в дългосрочен план. Опитваме се да създаваме у хората чувствителност към доброто изкуство – да имат критерии, да го познават, да го търсят. Искаме те да са сигурни, че когато нещо се прави от нас, то ще бъде направено както трябва – да се чувстват спокойни, уверени и да търсят вдъхновение в нещата, които правим. Все повече артистите се обръщат към нас, защото виждат, че вратите ни са отворени. С култура ще достигаме до все повече кътчета в района.“ – очерта насоките в досегашната дейност и поставените занапред цели на ръководството на район „Слатина“ Елица Виденова.

Церемонията е част от Календара на културните събития на Столична община. Една от големите търговски вериги също подкрепя финансово инициативата.