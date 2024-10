VenZy се завръща на музикалната сцена с концерт и ново звучене

„Вдъхновяват ме различни неща, случки, хора, мисли, мечти, но като цяло много често се фокусирам върху това, че с музиката, която правя, аз създавам или поне започвам да създавам света, в който искам да живея.“ – споделя VenZy в ефира на Jazz FM. Поводът за нашата среща е предстоящият концерт на вокалиста на 19 октомври в Sofia Live Club. Това ще бъде завръщането му на музикалната сцена след известна пауза, в която той избра да се фокусира върху семейството си и отглеждането на двете си деца, за да се наслади максимално на важните моменти като баща.

VenZy, който е многократен носител на наградата за „Най-добър R&B артист" и за дебют на БГ радио, от няколко години е част от екипа на радио N-Joy, където е водещ на предаването „Над нещата“. Сред членовете на групата, с която той ще се представи в събота в Sofia Live Club, е басистът Владислав Мирчев, добре познат на слушателите на Jazz FM в ролите си на тонрежисьор и продуцент. И двете радиостанции - N-Joy и Jazz FM, са част от BTV Radio Group и от месец споделяме нов високотехнологичен студиен комплекс.

„Удовлствие е да работя с музиканти като Влади. Ние се запознахме музикално на репетициите, подготвяйки се за концерта. Той е изключителен професионалист, много талантлив.“ – казва VenZy, а Владислав Мирчев добавя от своя страна: „Самият факт да сме тук и на една сцена ме прави много щастлив.“ Останалите музиканти в групата са Светослав Миланов (кийборд), Симеон Минчев (китара) и Иван Андреев (барабани). „Всички те даваха много хубави идеи и заедно изградихме аранжиментите, така че макар и да изпълняваме някои познати песни, те ще звучат по много различен начин.“ – разкрива VenZy и пояснява: „Ще изпълним повечето хитове, които съм натрупал през годините, популярни песни, които всички да можем да си пеем и в същото време сме подготвили няколко парчета, които не са чувани досега, но общото при всички тях е, че сме направили много красиви, различни аранжименти, много музикантски благодарение на хора като Влади Мирчев и всички останали музиканти от формацията, с които смело добавяхме, променяхме, сменяхме, допълвахме, така че хората да чуят един различен прочит.“ „Много силна програма, изпипана до най-малки детайл, но всичко това стана много леко благодарение на високия професионализъм на всички нас.“ – допълва Владислав Мирчев.

Музикантите са подготвили и изненада за своята публика в събота в Sofia Live Club. Концертът започва в 21ч., а вратите отварят час преди това. Повече за събитието може да научите от разговора на Таня Иванова с VenZy и Владислав Мирчев чрез плейъра под основната снимка.