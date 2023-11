Великата Шака Кан бе въведена в Залата на славата на рокендрола

Шака Кан получи Наградата за постижения в музиката и бе въведена в Залата на славата на рокендрола. Тя бе почетена и за самостоятелната ѝ кариера, и за участието ѝ в проправилата нов път в музиката група Rufus.

Снимка: Kevin Kane / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Встъпителната реч произнесе Джазмайн Съливан, която показа още една страна от образа на Шака Кан – нейната състрадателност. Любима певица на майка ѝ, вокалистката се е свързала с нея, за да я подкрепи в борбата ѝ срещу рака.

Снимка: Kevin Kane / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

На церемонията Шака Кан изпълни букет от четири емблематични песни от различни периоди на творчеството си.

Снимка: Kevin Kane / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Тя представи I Feel for You с Комън, Sweet Thing с H.E.R., Ain’t Nobody и I’m Every Woman със Сиа.

Снимка: Jeff Kravitz / FilmMagic

На сцената тя покани и партньора си от Rufus – китариста Тони Мейдън, и каза, че без него днес е нямало да бъде тук.

Снимка: Mike Coppola / WireImage

С Rufus в първата половина на 70-те изгрява звездата на Шака Кан, а нейното присъединяване към състава го извежда към големите сцени. Още в началото тя е съавтор на хита You Got the Love, към който в по-късен етап от творчеството си се завръща в отличения с две награди „Грами“ албум Funk This от 2007 г.

С Rufus Шака Кан записва и непреходната Ain't Nobody.

Отличителна е енергията, която те влагат в своите изпълнения, илюстрация на която е и кадърът по-долу от Midsummer Fest на „Уембли“ в Лондон през 1975 г.

Снимка: Michael Putland / Getty Images

Шака Кан напуска Rufus през 1978 г., за да започне самостоятелната си кариера, първи хит в която е I'm Every Woman. С него тя препотвърждава своята кауза да подкрепя жените в техните битки за равни права. Със съчетаването в тази песен на фънк, поп и рок Шака Кан става създател на диско музиката.

Ето как представя композиторката и вокалистка Залата на славата на рокендрола: „Кралица на фънка, рок богиня, джаз певица и диско дива – Шака Кан въплъщава и надраства всичко това. С глас като съблазнителен пламък и омаен дим, тя блесна с новаторската си фънк-рок група Rufus през 70-те. Необуздана и женствена, бе тайното ѝ оръжие. Във времена, когато публиките на рок и на соул музиката бяха в различни лагери, гласът и присъствието на Шака Кан изведоха на преден план расовата и социална интеграция в сърцевината на рокендрола. С невероятен диапазон в гласа и майстор на динамиките, Шака Кан бележи времето с изпълнена с мощ музика вече близо пет десетилетия. След поредица от хитове с Rufus тя пое по самостоятелен път през 1978 г. с песента I’m Every Woman – успешен микс на рок и диско. През цялата си кариера Шака Кан влиза в ритъма на всяка епоха от фънк през рок до хип-хоп, изявявайки джаз корените си. Вдъхновена от жени пионери като Арита Франклин и Джони Мичъл, тя остава един от най-мощните и най-влиятелни гласове в музиката. Нейното творчество устоя и продължава да вдъхновява артисти и слушатели.“

Снимка: Kevin Kane / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

В излъчения на церемонията филм, празнуващ приноса на Шака Кан, H.E.R. отбеляза мощта в песните ѝ, а Уитни Хюстън – нейната отличителност. „Музиката излиза от нея.“ – каза продуцентът Ариф Мардин. Стиви Уондър описа песните ѝ като отвеждащи те в рая. Две дами използваха едно и също определение: Куийн Латифа – че Шака Кан ни дава „различната музика“, а Мишел Обама – че ни насочва към „различен вид свобода“. „Шака Кан прави всяка песен своя, тя е изключителна, няма друга като нея.“ – обрисува я Джони Мичъл.

Снимка: Kevin Kane / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

През тази година Наградата за постижения в музиката получиха още Ал Купър и съавторът на песните на Елтън Джон Бърни Топин. В Залата на славата бяха въведени още Кейт Буш, Миси Елиът (първата хип-хоп изпълнителка тук, в годината, в която този жанр празнува половинвековен юбилей, въведе я Куийн Латифа), Уили Нелсън, Rage Against the Machine, Шерил Кроу (Лора Дърн я провъзгласи за богиня), Spinners и Джордж Майкъл (с думите на партньора му в Wham! Андрю Риджли, че с музиката си е изразявал своето състрадание).

Шака Кан е вдъхновител и подкрепящ в трудностите артист. И най-новата ѝ музика е свидетелство за това. Почувствала, че спешно имаме нужда от повече щастие около себе си, през 2019 г. тя издаде недовършен албум Hello Happiness. Заглавната песен тя специално адресира към възрастните хора с призива да продължават да гледат напред към щастливи времена, които със сигурност предстоят. Нейният глас ни изпълва с живителна енергия и щастие. С песните си тя ни уверява, че всяко усилие си струва и резултатът няма да закъснее – ще сме направили живота по-добър за всички.