Величието на човешкия дух в Календар на световната култура от Паун Генов, преиздаден 80 години по-късно от неговите наследници

Какво изгражда света? Великите творчески личности – хора на изкуството и на науката, които празнуваме всеки ден и всеки следващ е по-добър заради техните дела. Календар на световната култура от Паун Генов преиздават неговите наследници Севдалин Генов и Биляна Генова. При всеки поглед върху съответната дата се появяват образи, зазвучава музика, оформя се обликът на човешкия гений. В календара виждаме величието на човешкия дух и Паун Генов вярва в неговата сила.

Внучката му Биляна Генова разказа по Jazz FM: „Дядо ми бе буден ум, който освен че пишеше, повече четеше. Той се интересуваше от света във всички негови проявления. Бе от философ до журналист, от писател до поет, страстен земеделец. Вълнуваше се от това как се развива светът благодарение на светлите умове на човечеството от всички сфери. Той посвещаваше своето творчество и усилията си не само на художествените въпроси, а и на теми, свързани с чувството му за красота. Написа исторически романи за видни личности, защото бе приел като мисия, че някои хора не трябва да бъдат забравени.“ Паун Генов възкресява паметта за Александър Стамболийски, за Петко Д. Петков, за Райко Даскалов, а повече от 50 години работи върху книга за Коста Тодоров, която синът на писателя Севдалин Генов издаде преди няколко години. „Този календар също е опит да се съхрани човешката култура чрез припомняне на датите на раждане на хора, които движат земното кълбо.“ – каза Биляна Генова.

Те оформят света, а чрез приноса им опознаваме живота. Срещу днешния ден стои името на Джон Милтън и това е чудесен повод да прочетем отново „Изгубеният рай“, да помислим по темите за човешкото падение и за спасението, за Бога и за Сатаната, за противоборството между доброто и злото и за изборите, които всеки ден правим между тях, за да се осъзнаем като застъпници на светлината. В календара присъстват 370 личности, като към някои дати има по две имена, защото самият автор не е могъл да направи избор. Наследството на хилядолетия човешка цивилизация, започвайки от V в. пр. н. е. с Еврипид, изпълва всеки ден с приноса към света на артисти, архитекти, инженери, изобретатели, изследователи, композитори, музиканти, писатели, певци, режисьори, учени, философи и художници.

Паун Генов издава Календара на световната култура за пръв и единствен път през 1945 г., като впоследствие го е променял и допълвал. Той се появява отново 80 години по-късно по инициатива на наследниците му Севдалин Генов и Биляна Генова. За оформлението му те използват написаното от автора в негови бележници, открити наскоро. „Баща ми, също както и дядо ми, обича да възкресява, да припомня за хора, да не ги оставя в забравата, а да прави така, че всички ние да си спомняме за тях. Това се предава от поколение на поколение, защото се възпитава.“ – подчертава Биляна Генова.

Календарът на световната култура е опора за всеки във всеки ден, дава ориентири и обнадеждава. „Първото издание е направено през мрачната за България 1945 г., когато губят живота си много хора на духа, съпротивлявали се срещу настъпващия мрак. С този календар дядо ми тогава е дал надежда и оптимизъм.“ – казва Биляна Генова. Тези велики личности са пример за нас и те показват как делото на един е благо за всички за вечни времена. Самият създател пише към календара: „да бъде наръчник на всеки културен човек“.

Календарът на световната култура се издава с подкрепата на Международно дружество „Елиас Канети“, а представянето му ще бъде на Международния панаир на книгата на 10 декември от 16 ч. в НДК в Литературния кът на 4 ет. Той ще може да бъде закупен на щанда на издателство „ПАН“ и ще бъде наличен в книжарница „Гринуич“.