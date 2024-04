Въпросът за спорта, параспорта и границите на нашата човечност е акцент на деветото издание на Нощта на идеите

„Усилено тяло срещу усилен човек – въпросът за спорта, параспорта и границите на нашата човечност.“ – това е темата на Нощта на идеите, организирана от Френския институт в България с партньорството на фондация „София – Световна столица на спорта“, радиостанции от bTV Radio Group и бизнеса.

„Тази тема е свързана с Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж. В рамките на един месец в страната ще има много спорт. Искахме да организираме Нощ на идеите във връзка с това голямо спортно събитие. Нощта на идеите е годишна среща, през която отваряме широко вратите на Френския институт, за да поставим на общественото внимание и да обсъдим важни въпроси за нашето общество.“ – коментира в интервю по Jazz FM Матиас Фавро – аташе по сътрудничеството в областта на френския език и спорта във Френския институт в България. Програмата при свободен вход започва в 18:30 ч. и продължава почти до полунощ, като включва две дискусии и прожекция на филм. С нея можете да се запознаете тук.

В допълнение към тези три акцента на вечерта публиката ще може да се потопи в света на електронните спортове чрез конзолите, очилата за виртуална реалност и таблетите, които ще бъдат на разположение в медиатеката на института през цялата вечер.

„С това събитие даваме храна за обмен на идеи, отваряйки нови перспективи, за да развием знанието си по слабо познати теми и да задоволим желанието си да разбираме повече. Посланието ни е: нека да мислим заедно.“ – каза още Матиас Фавро.